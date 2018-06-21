廣州GDP增長7% 樓市將新增10.8萬套

2018-06-21 05:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



「廣州藍皮書：廣州經濟發展報告（2018）」發布會昨在廣州舉行，報告估計，製造業和服務業增長均放緩，預計廣州全年地區生產總值增長7%左右。對於市民最關心的樓價問題，書中預測2018年廣州住宅市場可望保持平穩發展。

發布會由廣州市社會科學院、社會科學文獻出版社共同主辦。「藍皮書」數據顯示，2017年廣州經濟平穩增長，完成地區生產總值21503億元，增長7%。

「藍皮書」數據顯示，受房地產調控政策影響，2017年一手住宅市場供求均減少，全年批准預售面積816.25萬平方公尺，比2016年減少17.7%，網上簽約面積981.79萬平方公尺，減少30.7%；二手住宅市場活躍，全年交易登記面積1168萬平方公尺米，增長1.3%，成交量創歷史新高，占全市住宅總成交量的比重達54.3%，比2016年提高9.4個百分點。

2018年廣州一手住宅市場供應將較充足。一方面，前期市場庫存增加，2017年12月末全市一手住宅可售面積745.65萬平方公尺，比2016年末增長0.9%。

另一方面，一手住宅新開工面積保持較高水平，2017年新開工面積達到1118.95萬平方公尺米，按照項目施工進度統計，2018年預計全市新增貨量可達10.8萬套，高於2017年的水準。

在住宅市場方面，今年廣州樓市成交將保持基本穩定。2018年廣州住宅市場雖存在諸多不確定性，但總體預計將平穩發展。這是因為全球、大陸全國及廣州經濟已基本擺脫全球金融危機以來的下降通道，總體穩中趨升，對住宅市場構成基本支撐；城市化、區域一體化仍在持續並深化，廣州住宅市場剛性需求依然較大；限購限貸等調控政策將繼續實施，並保持政策的連續性和穩定性。

為此，「藍皮書」總體判斷2018年一手住宅成交量將與2017年基本持平；二手住宅市場受前期市場活躍、消化大量需求影響，成交量將減少；一二手住宅成交價格將保持基本穩定。