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哈洽會閉幕 簽約逾590億人民幣

2018-06-21 05:25聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

圖為第二十九屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會主會場。 中新社
圖為第二十九屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會主會場。 中新社
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入場近20萬人次、簽約金額超590億元（人民幣，下同）、現場銷售額1億多元…。

新華社報導，19日閉幕的第29屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會，為中外客商帶來了驚喜和商機，也為中俄全面戰略協作夥伴關係添力。黑龍江省貿促會有關負責人說，明年哈洽會將迎來30周年。

這屆哈洽會重點突出中俄地方合作主題，有俄羅斯濱海邊疆區、哈巴羅夫斯克（伯力）邊疆區、車里雅賓斯克州等15個州區率團參會，組織涉及體育、文化、旅遊、經貿等領域的十多項中俄地方交流活動。

「希望伊爾庫茨克州與黑龍江省以哈洽會為平台，開展全方位合作，實現互惠、互利、共贏發展。」俄羅斯伊爾庫茨克州第一副州長多羅費耶夫的發言，代表了多數參會俄羅斯政商界人士的想法。

1990年6月6日哈洽會首場，當時只有幾個場館的日用品展會，如今東北亞地區規模較大的展會，哈洽會見證了黑龍江省乃至中國對俄開放的發展。

「哈洽會的沿革，實際上就是中國改革開放後，中俄兩國經貿關係發展的縮影，見證了中俄兩國加深友誼和深化合作的歷程。」黑龍江省會展事務局副局長王鐳說。

哈洽會是中俄經貿合作不斷升級的見證者，每次更換名稱，都展示中俄合作的一次升級與突破。

長期關注中俄合作的黑龍江當代中俄區域經濟研究院院長宋魁認為，從最初的日用品買賣到金融、科技、文旅等全方位合作，從毗鄰地區交往到「雙方腹地」合作，中俄兩國在多個領域的重大合作正是通過哈洽會這一平台實現。

黑龍江俄羅斯人民幣

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