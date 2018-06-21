大眾汽車天津工廠落成 完善產業鏈

2018-06-21 05:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大眾汽車集團（中國）昨指出，大眾汽車集團（中國）與富奧股份合資的全新零件工廠—大眾一汽平台零部件有限公司天津分公司（以下簡稱「天津工廠」）落成。該工廠是大眾汽車集團在中國整體戰略的重要一環，將進一步推進集團的本土化進程，完善區域產業鏈。

中新社報導，天津工廠的啟動是大眾汽車集團SUV（運動型多用途車）攻勢的一個重要里程碑，新工廠將為大眾汽車品牌和奧迪品牌的多款SUV車型生產底盤等零配件。

大眾汽車集團（中國）董事會成員、執行副總裁、大眾一汽平台零部件有限公司董事長穆樂岳（Joerg Mueller）表示，天津工廠將進一步擴大大眾汽車集團（中國）在該區域的產能，展示了股東雙方對大陸市場的信心。

穆樂岳表示，大眾一汽平台零部件有限公司將進一步推動大眾汽車集團在中國的本土化戰略。股東雙方將共同致力通過先進的技術實現創新。

業界指出，這座全新的現代化工廠將在提升大眾一汽平台在中國的生產能力方面發揮關鍵作用。天津工廠將為一汽-大眾旗下大眾汽車品牌和奧迪兩大品牌的多款SUV車型生產底盤零部件，鞏固大眾汽車集團在中國SUV市場的表現。

大眾一汽平台零部件有限公司是大眾汽車集團（中國）與其長期合作夥伴——富奧股份共同組建的合資公司。天津工廠是繼長春、成都、佛山工廠之後，大眾一汽平台零部件有限公司在中國的第四個生產基地。