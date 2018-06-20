中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



被譽為大陸「首席經濟顧問」的國務院副總理劉鶴，目前已身兼三職，近日，大陸國務院決定調整促進中小企業發展工作領導小組，劉鶴再度出任組長一職。

劉鶴目前已身兼大陸中央財經委員會辦公室主任、中美全面經濟對話中方牽頭人、中歐經貿高層對話中方主席。

北京日報微信公眾號「長安街知事」今天發布消息，指出大陸國務院對國務院促進中小企業發展工作領導小組作出調整，中央政治局委員、國務院副總理劉鶴為組長，工信部部長苗圩、財政部部長劉昆、國務院機關黨組成員高雨為副組長，工信部副部長王江平為辦公室主任。

今年3月以後，劉鶴卸去了國家發改委副主任、黨組副書記的職務，再算上國務院促進中小企業發展工作領導小組組長，劉鶴已身兼四職。

在國務院的若干「領導小組」中，促進中小企業發展工作領導小組是比較年輕的一個，它成立於2009年12月，目的是加強對促進中小企業發展工作的組織領導和政策協調，辦公室設在工信部。