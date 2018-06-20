投資人逢低進場 港股反彈收漲

2018-06-20 20:35 中央社 香港20日綜合外電報導



香港股市和中國大陸股市昨天重挫，今天因投資人逢低買進，終場收漲，但投資人仍對中國和美國之間可能爆發貿易戰感到不安。

恆生指數上漲228.02點或0.77%，收29696.17點。恆生國企股指數上揚12.97點或0.11%，收11505.74點。

上海綜合指數上漲7.91點或0.27%，收2915.73點。深圳綜合指數上揚18.55點或1.16%，收1612.60點。