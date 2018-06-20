打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款
中共十八大以來，貴州省各級紀檢監察機關持續以「零容忍」態度嚴查了一批國有企業人員違紀違法問題，中國紀檢監察報披露，有國企幹部挪用公款人民幣882萬（約台幣4112萬元）打賞一名女主播主。
中國紀檢監察報報導，2015年至今年4月底，貴州省各級紀檢監察機關對國企黨員、幹部立案1114件1303人，處分1160人，移送司法機關128人，挽回經濟損失近1.7億元。
被立案查處的人員中，屬於國有企業領導幹部的有441人，占比33.8%；中層管理人員320人，占比24.6%。
報導披露許多案例，其一，「黨建和業務兩張皮」，遵義市道路橋樑工程有限責任公司原黨委書記、董事長徐建勇32歲就當上道橋公司董事長，作為一把手，他只抓業務不管黨務，對全面從嚴治黨的要求充耳不聞，以致走上重業務輕黨建。截至案發，道橋公司相關人員共套取私分國有資金人民幣3000多萬元，涉案73人，其中徐建勇、代明溢、李明強三名「老總」共計分得人民幣1200餘萬元。
其二，「把企業當家業」，七冶建設有限責任公司原黨委委員、總工程師張進澤將自己視為老大，一聲令下，財務人員就將人民幣1000萬公款騰挪私借給處於虧損狀態的民營煤礦。張澤進本人擅自決定、隱瞞不報，時隔一年，個別領導甚至等到網上都有了新聞報導才後知後覺。
其三，「用公款為個人愛好買單」，中國儲備糧管理公司松桃直屬庫原副總經理金正平想要不勞而獲、一夜暴富，他挪用公款人民幣366萬元，全部用於購買彩票。
另外，貴安新區開發投資有限公司計劃財務部核算四分部原副部長王柏君為填補內心的空虛和寂寥，迷戀網路秀場直播節目，陷入情色困境。不到一年時間，就挪用公款「打賞」直播節目女主播多達人民幣882.54萬元。
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