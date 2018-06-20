打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共十八大以來，貴州省各級紀檢監察機關持續以「零容忍」態度嚴查了一批國有企業人員違紀違法問題，中國紀檢監察報披露，有國企幹部挪用公款人民幣882萬（約台幣4112萬元）打賞一名女主播主。

中國紀檢監察報報導，2015年至今年4月底，貴州省各級紀檢監察機關對國企黨員、幹部立案1114件1303人，處分1160人，移送司法機關128人，挽回經濟損失近1.7億元。

被立案查處的人員中，屬於國有企業領導幹部的有441人，占比33.8%；中層管理人員320人，占比24.6%。

報導披露許多案例，其一，「黨建和業務兩張皮」，遵義市道路橋樑工程有限責任公司原黨委書記、董事長徐建勇32歲就當上道橋公司董事長，作為一把手，他只抓業務不管黨務，對全面從嚴治黨的要求充耳不聞，以致走上重業務輕黨建。截至案發，道橋公司相關人員共套取私分國有資金人民幣3000多萬元，涉案73人，其中徐建勇、代明溢、李明強三名「老總」共計分得人民幣1200餘萬元。

其二，「把企業當家業」，七冶建設有限責任公司原黨委委員、總工程師張進澤將自己視為老大，一聲令下，財務人員就將人民幣1000萬公款騰挪私借給處於虧損狀態的民營煤礦。張澤進本人擅自決定、隱瞞不報，時隔一年，個別領導甚至等到網上都有了新聞報導才後知後覺。

其三，「用公款為個人愛好買單」，中國儲備糧管理公司松桃直屬庫原副總經理金正平想要不勞而獲、一夜暴富，他挪用公款人民幣366萬元，全部用於購買彩票。