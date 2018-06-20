親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共十八大以來，貴州省各級紀檢監察機關持續以「零容忍」態度嚴查了一批國有企業人員違紀違法問題，中國紀檢監察報披露，有國企幹部挪用公款人民幣882萬（約台幣4112萬元）打賞一名女主播主。

中國紀檢監察報報導，2015年至今年4月底，貴州省各級紀檢監察機關對國企黨員、幹部立案1114件1303人，處分1160人，移送司法機關128人，挽回經濟損失近1.7億元。

被立案查處的人員中，屬於國有企業領導幹部的有441人，占比33.8%；中層管理人員320人，占比24.6%。

報導披露許多案例，其一，「黨建和業務兩張皮」，遵義市道路橋樑工程有限責任公司原黨委書記、董事長徐建勇32歲就當上道橋公司董事長，作為一把手，他只抓業務不管黨務，對全面從嚴治黨的要求充耳不聞，以致走上重業務輕黨建。截至案發，道橋公司相關人員共套取私分國有資金人民幣3000多萬元，涉案73人，其中徐建勇、代明溢、李明強三名「老總」共計分得人民幣1200餘萬元。

其二，「把企業當家業」，七冶建設有限責任公司原黨委委員、總工程師張進澤將自己視為老大，一聲令下，財務人員就將人民幣1000萬公款騰挪私借給處於虧損狀態的民營煤礦。張澤進本人擅自決定、隱瞞不報，時隔一年，個別領導甚至等到網上都有了新聞報導才後知後覺。

其三，「用公款為個人愛好買單」，中國儲備糧管理公司松桃直屬庫原副總經理金正平想要不勞而獲、一夜暴富，他挪用公款人民幣366萬元，全部用於購買彩票。

另外，貴安新區開發投資有限公司計劃財務部核算四分部原副部長王柏君為填補內心的空虛和寂寥，迷戀網路秀場直播節目，陷入情色困境。不到一年時間，就挪用公款「打賞」直播節目女主播多達人民幣882.54萬元。

大陸女直播主一分鐘被打賞100萬元，眾多圍觀粉絲留言。圖非此則新聞當事人。圖╱中...
大陸女直播主一分鐘被打賞100萬元，眾多圍觀粉絲留言。圖非此則新聞當事人。圖╱中新網資料照
分享

人民幣主播中共

相關新聞

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

大陸個所稅起徵點 擬調高

2018-06-20 00:52

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

小米發行CDR煞停 先赴香港掛牌

2018-06-20 13:04

中國個人所得稅起徵點 擬調高至每月5000元

2018-06-20 13:03

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

陸審計署：長江經濟帶 不搞大開發

2018-06-20 03:29

海內外40科研院所 組一帶一路聯盟

2018-06-20 03:29

中國－南亞博覽會 台灣精品搶眼

2018-06-20 03:29

麥格納、北汽合資 生產高端電動車

2018-06-20 03:29

陸電子商務法 納入3000萬微商

2018-06-20 03:29

大陸車聯網標準體系 2年內完工

2018-06-20 03:29

福建軍民技術融合 投資逾20億人民幣

2018-06-20 03:29

招引總部企業 東莞設億元獎勵

2018-06-20 03:29

放錢填補流動性缺口 人行近期降準機率低

2018-06-20 00:52

陸足球員年薪比拚 任航身價1,200萬人民幣...躍居一哥

2018-06-20 00:51

寧德時代 躍創業板市值一哥

2018-06-20 00:48

齊家網7月5日在港IPO

2018-06-20 00:48

小米延發CDR 先赴港掛牌

2018-06-20 00:48

陸股暴跌 人行籲市場冷靜

2018-06-20 00:47

小米推遲CDR發行 改先港後陸

2018-06-19 23:34

維穩股價 TCL李東生及核心高管承諾1年內不減持

2018-06-19 22:05

瑞銀：若貿易戰升溫 恐拖累中國GDP0.3至0.5個百分點

2018-06-19 21:58

中國商業銀行5月不良貸款率攀升 存在信用風險

2018-06-19 21:37

陸股暴跌 人行行長易綱喊話：保持冷靜會守住風險底線

2018-06-19 20:43

川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

2018-06-19 19:55

爭取投標澳洲5G建設 華為發公開信駁安全疑慮

2018-06-19 18:09

分析：A股進入非理性殺跌階段

2018-06-19 17:15

美中貿易戰升溫 人民幣重貶債市趨熱

2018-06-19 16:56

小米突然延後陸股上市 相關類股大跌

2018-06-19 16:38

陸要求京東方逾五成驅動IC都要用國貨 衝擊台廠

2018-06-19 14:09

A股暴跌、百股跌停 滬指跌穿3,000點

2018-06-19 12:32

美中貿易戰升溫拖累 鴻海工業富聯大跌逾8%

2018-06-19 11:39

小米：推遲CDR發行申請 將先赴港上市

2018-06-19 11:15

港股下挫逾500點 受中美貿易戰衝擊

2018-06-19 11:13
看更多

熱門文章

65歲以上台胞 憑福建優待證免費遊覽景點

2018-06-19 17:08

大陸記者被嗆你們世界盃都沒入圍 神氣什麼？

2018-06-19 20:31

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

中共陸軍公開發布 考核13個集團軍軍長的流程

2018-06-20 00:54

金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

2018-06-19 20:51

分析：A股進入非理性殺跌階段

2018-06-19 17:15

免費進景區 免費掛號 福建發出台胞老年證

2018-06-19 23:28

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

2018-06-19 19:55

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

陸股暴跌 人行行長易綱喊話：保持冷靜會守住風險底線

2018-06-19 20:43

台博士登陸謀職 陸媒：留台難發揮才離鄉背井

2018-06-20 11:08

上海中心氣象宣布 19日起正式進入梅雨期

2018-06-19 22:30

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

宮廟人員來台申請 陸委會暗示會被打回票

2018-06-20 01:12

大陸個所稅起徵點 擬調高

2018-06-20 00:52

習金3個月3會晤 推進朝鮮半島和平

2018-06-20 00:40

美中貿易戰升溫 人民幣重貶債市趨熱

2018-06-19 16:56

瑞銀：若貿易戰升溫 恐拖累中國GDP0.3至0.5個百分點

2018-06-19 21:58

杜拜酋長看上袁隆平海水稻研究 要在沙漠建綠洲

2018-06-19 21:44

金正恩送花為習近平慶生 消息卻在中國網路被禁

2018-06-19 18:09

中國發現多恐龍足跡 印證小型恐龍會群居

2018-06-19 19:53

惠台31條如何落實 在桂台商台胞提出這些建議

2018-06-19 22:38

小米突然延後陸股上市 相關類股大跌

2018-06-19 16:38

陸遠程牧井系統 衛星遙控試運行成功

2018-06-20 03:29

崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

2018-06-19 20:11

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

陸官員來台我政府嚴審 含省市台辦主任

2018-06-20 01:03

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

佛山有個追「龍」隊 初破龍門陣

2018-06-20 03:16

山西旅遊職業學院 空姐畢業典禮

2018-06-20 03:29

醉美江南 古裝應試

2018-06-20 03:29

成都 增3條國際航線

2018-06-20 03:29

劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

2018-06-19 16:55

維穩股價 TCL李東生及核心高管承諾1年內不減持

2018-06-19 22:05

天貓送史上最大禮包 南京女大生1人獨得618包裹

2018-06-19 16:31

吃剩盒飯留給流浪漢 重慶女白領引發網友熱議

2018-06-19 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top