越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17 聯合新聞網 文／大數聚提供



示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 大陸龍頭網路公司騰訊在這個月發表了《騰訊00後研究報告》，原本是想對照1990-1999年間出生的90後，比起2000年後出生的00後，在人格和心態上有什麼特質，結果因為這個比較包含了「存款」，而引發大量的討論。

由上圖我們可以看到，騰訊指出00後的平均存款是1840元，而90後的平均存款是815元，00後的存款約為90後的三倍，這個數字讓許多大陸的社會新鮮人玻璃心碎了一地，有些感嘆自己沒存款是因為工資不夠、有些則說是自己必須扛生計和房貸、甚至還有人分析說這是因為00後目前大都還沒進入社會發展，所以在沒有帳單貸款的壓力下，這個數字一點都不意外。

我自己的情況也是出社會後比在學生時期還要窮，雖然帳面上收入很多，但是扣掉公司開銷、之前的創業債、還有一堆可怕的帳單，可以自己動用的錢實在少之又少，連想買個PS4或是換手機都要想半天，哪像學生時代領了紅包錢就買遊戲那麼愜意。

那麼我們應該怎麼去理解騰訊所發布的資訊？

首先，通常引發這樣的輿論風波後，公關部門一定要出來滅火，而騰訊在《知乎》網站上也的確用了官方帳號來對此說明，我擷取重點如下：

这里的“90后”存款不是指90后现在的存款，而是2005年调查时90后的存款，那时的90后最多15岁。《腾讯00后研究报告》引用的是中国少年儿童发展状况调查报告第四次调查，它对比的是两代人在同一年龄段的财务情况。很抱歉这一处引用给大家造成误解。 关于《腾讯00后研究报告》的科学性，介绍一下我们的研究方法 第一，我们访谈了3位专家 第二，经过本人授权，获取了72位00后用户的网络记录： 第三，从72人中选出24人进行深度访谈，配额比例保持不变。 经过以上三步，我们提出了对00后价值观的假设。接着，我们对1.5万00后用户进行了问卷调查，以验证假设。

其實這不是一個很好的方式，因為是典型的公關文字遊戲，但是起碼給出了一個說法，總之大意就是在說他們對比的是兩代人在同為15歲時的存款，不過別忘了，他沒把兩代的物價、房價、和通膨拿出來做對比，所以意義也不大。（作者：李又宗）

全文未完，完整文圖詳見：越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

【更多精采報導，請上《大數聚官網》；《大數聚粉絲團》；《DailyView 網路溫度計官網》；《DailyView 網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】