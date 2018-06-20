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放錢填補流動性缺口 人行近期降準機率低

2018-06-20 00:52經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

端午三天假期後第一天，中國人民銀行昨（19）日祭出人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和人民幣1,000億元逆回購操作，填補流動性缺口。

因應股匯雙殺金融市場劇烈波動，人行昨天進行公開市場7天、14天和28天期的人民幣1,000億元逆回購操作，中標利率分別為2.55%、2.70%和2.85%，均與此前持平。

加上當日有人民幣500億元7天逆回購到期，總計向市場淨投放人民幣500億元。

同時，繼6日人行已進行人民幣4,630億元MLF操作，19日再進行人民幣2,000億元MLF操作，一年期利率持平3.3%。

總計當日向市場淨投放人民幣2,500億元，對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等影響。

人行強調，同時開展MLF和逆回購操作，並非政策寬鬆轉向或是QE，而是意在彌補銀行體系中長期流動性缺口。

市場進一步評估，此舉也意味著近期人行再度降準的可能性不大，但也沒有提升公開市場操作利率或繼續跟隨美國聯準會加息的必要。

鑒於中國存款準備金率處於全球最高水準、市場流動性壓力不減，市場一度對人行近期再度降準的預期高漲，不過，人行日前表態將適當擴大MLF擔保品範圍，且透過旗下官媒金融時報，釋出持續金融市場流動性合理穩定的訊息，強調防控金融風險發生。

第一財經報導，人行參事、前調統司司長盛松成指出，對於人行而言，近期再度降準的寬鬆信號太過於強烈，儘管長期來看不排除仍有降準的可能性，但當前各界對於近期降準的預期已不高。

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