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大陸個所稅起徵點 擬調高

2018-06-20 00:52經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

大陸「個人所得稅法修正案」擬將個人所得稅起徵點由每月人民幣3,500元增至每月人...
大陸「個人所得稅法修正案」擬將個人所得稅起徵點由每月人民幣3,500元增至每月人民幣5,000元。 中新社
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大陸個所稅徵收體系將迎來巨變，昨（19）日大陸官方將「個人所得稅法修正案（草案）」提請全國人大常委會審議，擬將個所稅起徵點（類似台灣的免稅額），由每月人民幣3,500元（約新台幣1.64萬元）提高至每月人民幣5,000元（約新台幣2.35萬元），並朝收入統一計算的綜合所得稅方向邁進。

澎湃新聞網報導，大陸實行的個人所得稅制是分類稅制，即將個人所得分為工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、利息股息紅利所得、財產租賃所得、財產轉讓所得等11個項目分別徵稅。但根據本次的修法草案，大陸研擬將工資薪金、勞務報酬、稿酬和特許權使用費等四項勞動性所得，改為實行綜合徵稅。

本次修法，大陸研擬將個人所得稅起徵點，也就是算入工資、薪金所得並減除費用標準從人民幣3,500元，提高到每個月人民幣5,000元，至於勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，每次收入不超過人民幣4,000元者，可減除費用人民幣800元，而超過人民幣4,000元以上者，可減除20%的費用。

大陸財政部長劉昆指出，新標準考慮了消費支出成長等各方面因素，並體現了一定前瞻性。按此標準結合稅率結構調整估算後，凡是依靠工資、薪金等綜合所得的納稅人，總體稅負支出都有不同程度的下降。特別是對中等以下收入的群體，稅負下降明顯，有利於增加大陸民眾收入、增強消費能力。

值得一提的是，本次修法草案還首次增加子女教育支出、繼續教育支出、重病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除。並優化調整稅率結構，擴大較低等級的所得稅稅率級距。

分析指出，大陸現行稅制下所得的扣除單一，主要有基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、住房公積金等專項扣除項目，但缺乏教育、撫養子女等專項扣除，沒有考慮納稅人家庭負擔，同樣的收入水平下，對撫養人口較多的納稅人不公平。未來修法後，增加專項附加扣除考慮了個人負擔的差異性，更符合個人所得稅基本原理，有利於稅制公平。

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會計師：可減輕台商負擔

大陸研擬提高個人所得稅起徵點，會計師分析，大陸將嘗試類似台灣的綜合所得稅制，以減輕民眾負擔。而對於包含台幹在內，過去享有額外扣除額的外籍人士，是否也會提高起徵點，仍有待政策說明。但若適用與大陸人士一致的人民幣5,000元標準，將有助於減輕台商負擔。

資誠會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良解讀，過去因大陸的地方稅務資料沒有連線，各地、不同項目間要實施綜合所得稅制，有現實上的困難。不過，經過近年來的系統升級，大陸會逐步朝向類似台灣的綜合所得稅制邁進。

舉例而言，過去大型公司可利用在大陸各地五個不同的分公司，將薪資分拆五份向員工發放，以降低分項收入的所得稅率。但隨著大陸稅務機構網路連線和稅務資料的更新，未來恐難再做類似舉措。

而對在大陸工作的台籍員工而言，段士良也說，根據個人所得稅法實施條例，在大陸工作的外籍人士有額外的扣除額。例如2008年大陸人士起徵點微人民幣2,000元時，外籍員工的起徵點可提高到人民幣4,800元（約新台幣1.78萬元）。

不過，大陸2011年提高到目前的起徵點時，外籍人士的扣除額並未繼續提高，因此形成大陸人士人民幣3,500元，外籍人士仍為人民幣4,800元的情況，差額有所縮小。

如今，大陸起徵點提高到人民幣5,000元後，外籍人士享有額外扣除額的機率不大。段士良研判，未來很可能會讓外籍人士採用相同的起徵點，但這仍需看修法後的內容才能確認。

值得一提的是，本次修法草案擬首次增加反避稅條款，針對個人不按獨立交易原則轉讓財產、在境外租稅天堂避稅、實施不合理商業安排獲取不當稅收利益等避稅行為，賦予稅務機關按合理方法，進行納稅調整的權力。

有不願具名的台商私下表示，在大陸和香港都加入「共同申報準則」（CRS）後，台灣最快將於明年起蒐集相關資料，最快後年可能與新加坡等國進行租稅資料交換，香港的部分也可能隨後進行，因此若在台灣發放台幹薪資，仍會有租稅風險。

人民幣所得稅新台幣

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