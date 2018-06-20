大陸車聯網標準體系 2年內完工

2018-06-20 03:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸工信部網站公布，工信部與國家標準委日前聯合印發「國家車聯網產業標準體系建設指南」，包含總體要求、信息通信和電子產品和服務三部分，全面推動車聯網產業技術研發和標準制定，建設融合創新生態體系，促進自動駕駛等新技術新業務加快發展。其中規定到2020年，基本建立成國家車聯網產業標準體系。

陸媒報導，車聯網產業是依托信息通信技術，通過車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平台的全方位連接和數據交互，提供綜合信息服務，形成汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態，是全球創新熱點和未來發展制高點。

大力發展車聯網，有利於汽車產業創新發展，構建汽車和交通服務新模式新業態，促進輔助駕駛和自動駕駛發展，提高交通效率、降低事故發生率、節省資源、減少汙染、進一步解放生產力。

「國家車聯網產業標準體系建設指南」分為總體要求、智能網聯汽車、信息通信、電子產品與服務等，其中智能網聯汽車部分已於2017年底印發。

指南提出，充分發揮標准在車聯網產業生態環境構建中的頂層設計和基礎引領作用，加快共性基礎、關鍵技術、產業急需標準的研究制定，加緊研製自動駕駛及輔助駕駛相關標準、車載電子產品關鍵技術標準、無線通信關鍵技術標準、面向車聯網產業應用的LTE-V2X和5G eV2X關鍵技術標準，逐步建設跨行業、跨領域、適應中國技術和產業發展需要的國家車聯網產業標準體系，滿足研發、測試、示範、運行等產業發展需求。2020年建立國家車聯網產業標準體系。

下一步，工業和信息化部將會同有關部門，繼續發揮好由工業和信息化部、公安部、交通運輸部等20個部門和單位組成的車聯網產業發展專項委員會作用，合力推動解決政策法規、技術標準、基礎設施、管理制度等方面的問題，加強對產業發展的規範和引導，營造有利於產業發展的環境，著力突破先進傳感器、車載操作系統及中間件、車載智能處理平台、汽車級晶片等關鍵技術，加強LTE-V2X無線通信技術的覆蓋和應用，推動信號燈、交通標識等道路基礎設施的信息化和接口改造，加快建立車聯網產業體系，促進自動駕駛發展，培育經濟發展新動能。