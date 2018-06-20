陸電子商務法 納入3000萬微商

2018-06-20 03:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸首部電商領域綜合性法律「電子商務法（草案）」昨第三次提請全國人大常委會審議，草案增加微商、押金返還等新內容。

中通社報導，在昨天的13屆全國人大常委會第三次會議上，大陸電子商務法草案進行了三審。三審稿明確提出，在電子商務（電商）經營者範圍中，通過微信、網路直播等社交平台銷售商品或提供服務的電商經營者，也擬納入電子商務法。這意味今後微商等形式的電商服務，可能納入大陸的法律監管範圍。

北京商報網報導，大陸電子商務法草案進行一審、二審時，有全國人大常委會委員認為，2016年大陸微商從業者已達3000萬人，品牌銷售額達5000億元（人民幣，下同），規模越來越大，因而微商也應該納入電子商務法，以達到促進、規範微商行業的目的。

此外，新京報針對「搭售陷阱」「押金陷阱」等備受爭議的網購現象，草案明確規定，商家不得將搭售商品作為消費者「默認同意購買的選項」；電商平台應向消費者明示押金返還的方式、程序，不得對押金退還設置不合理條件，否則電商經營者將被處以最高達50萬元人民幣罰款。

為規範電商經營者間的競爭行為，草案規定，具有市場支配地位的經營者不得濫用其支配地位，排除、限制其他經營者競爭。

大陸的立法法，列入常務委員會會議日程的法律案，一般經三次審議後交付表決。不過，電子商務法草案將打破三審制，在經過四審後才表決。