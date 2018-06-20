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麥格納、北汽合資 生產高端電動車

2018-06-20 03:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

世界知名汽車供應商麥格納和北汽集團以及鎮江市政府18日舉行簽約儀式，麥格納與北汽將在江蘇省鎮江市成立技術合資公司與製造合資公司，致力打造高端智能純電動汽車開發與製造中心。

新華社報導，新成立的合資公司將是在大陸宣布擴大汽車行業對外開放、逐步取消汽車企業合資股比限制的背景下，成立的首批汽車合資企業。

根據協議，麥格納與北汽集團將利用北汽新能源鎮江工廠進行智能化改造升級，從事高端智能純電動汽車生產製造，計畫2020年投產，年產量可達18萬輛。兩家合資公司還將開展高端智能純電動車共享平台的開發，及根據客戶需求進行具體車型產品定製，並提供整車製造服務。

「新合資公司對麥格納而言具有非凡的歷史意義。我們將首次在奧地利格拉茨以外的地區為客戶提供整車工程及整車製造服務。」麥格納國際首席執行官唐．沃克說，「麥格納在整車解決方案上的專長，尤其是電動車方面的製造經驗將為中國汽車市場貢獻力量。」

北汽集團董事長徐和誼表示，北汽新能源與麥格納成立合資公司，符合兩家公司在中國大陸發展的戰略需要。雙方基於開放共享的戰略，致力新一代智能電動汽車的共同開發，有助於進一步提升新能源汽車行業的整體研發和製造水準。

中國是目前世界領先的電動汽車市場。2017年北汽集團新能源汽車年產銷突破10萬輛。麥格納是全球最大的汽車供應商之一，在全球29個國家擁有328家製造工廠，為奔馳、寶馬等多個國際品牌提供產品開發和生產製造服務。

電動汽車奧地利

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