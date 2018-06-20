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陸審計署：長江經濟帶 不搞大開發

2018-06-20 03:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸審計署昨發布首份聚焦長江經濟帶生態環保的專項公告，就沿江11個省份貫徹落實「共抓大保護、不搞大開發」等中央決策部署情況，提具審計「體檢報告」。

新華社報導，這次審計時間從2017年12月至2018年3月。審計機關對沿江11個省份2016年至2017年生態環保相關政策措施落地和資金使用情況進行審計，重點抽查59個地級市（區）。

審計發現，相關省份認真學習貫徹國務院關於長江經濟帶發展的方針政策和決策部署，積極採取各種措施保護生態環境，取得一些成效，表現在生態環境保護有序推進、汙染防治能力增強、生態環境品質改善。

以汙染防治為例，公告顯示，11個省份汙水和垃圾處理能力近兩年分別增加8%和11%。水、大氣等汙染治理部分階段性工作任務完成情況較好，各省共取締「十小」企業2486戶，占已公布取締名單的99.84%，省級及以上工業集聚區約九成已完成汙水集中處理設施。

審計機關也在生態環境保護相關資金管理使用、資源開發和生態保護、汙染治理等三方面發現不少問題。如資源開發和生態保護方面，審計發現，截至2017年底，10省已建立小水電2.41萬座，最小間距僅100公尺，開發強度較大。過度開發致使333條河流出現不同程度斷流，斷流河段總長1017公里。

對長期持續整治的洞庭湖、鄱陽湖等五個國家重要湖泊，由於統籌治理不到位等原因，2017年的水質仍為IV類及以下。審計署已就查出的問題依法出具審計報告並提出處理意見，要求有關地方政府在整改期限截止後，依法公告整改結果。

目前有關部門正在組織對小水電過度開發問題進行專項整改，相關地方對違規占用岸線等問題已制定整改措施，淘汰10蒸噸以下（含）燃煤鍋爐275台，關閉或拆除九個飲用水水源地保護區範圍內的建設項目，有關單位已收回部分財政資金。

鄱陽湖國務院保護區

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