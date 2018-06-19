陸要求京東方逾五成驅動IC都要用國貨 衝擊台廠

2018-06-19 14:09 世界日報 台北19日電



美中貿易戰加快大陸推動半導體自製化腳步。業界傳出，大陸官方授意當地面板龍頭京東方逾五成驅動IC都要採用大陸自製產品，更下達「良率不好沒關係，先用再說」的指令，衝擊對原本大量供應京東方驅動IC的聯詠等台廠。

根據市調機構IDC統計，京東方不僅是大陸面板龍頭，去年第4季更是全球大尺寸面板出貨之冠，單季出貨量逾4800萬片，全球占比達24.2%，每年採購的驅動IC量相當驚人。據悉，過往京東方採用大陸生產的驅動IC占比很低，大多都是採購聯詠等台系業者晶片。

業界人士分析，京東方在全球面板與大陸科技業具有舉足輕重的地位，大陸官方授意京東方大量採用陸廠驅動IC，具有指標意義，象徵大陸推動半導體自製化的決心，此舉也等於是對聯詠等台系驅動IC廠變相大砍單。

對此，聯詠表示，目前沒有聽聞此消息。聯詠強調，大陸力推半導體國產化的計畫，並非最近才開始，該公司不會有特別的因應措施，唯有不斷提升產品品質，才能掌握市場與客戶。

一名國內半導體高層則透露，大陸規畫發展自主半導體產業多時，過去一、二年間，兩岸科技業維持「既競爭、又合作」的微妙關係，但近期美中貿易大戰，對於美國制裁中興一事，陸方認為台灣態度較傾美，可能因此使得大陸對台灣半導體採購態度產生變化。

該名半導體業高層說，某個程度上，此次的美中貿易大戰，強化大陸發展半導體的決心，反映在策略上就是要求京東方大幅提升採用大陸製驅動IC比重，並向京東方下達，陸產面板驅動IC「良率不好沒關係，先用再說」的指令。

消息來源也透露，京東方將調整為五成使用大陸自製驅動IC，其餘才向台灣驅動IC廠下單，台廠出貨將受到影響。

有面板驅動IC高層主管認為，若大陸官方要求京東方的面板驅動IC要有逾五成採用大陸廠商晶片屬實，面臨的風險也很大。由於中大尺寸面板至少要使用十餘顆驅動IC，只要其中一顆IC出問題，就無法運作，因此儘管驅動IC門檻不高，但對良率與品質要求甚嚴。