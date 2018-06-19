A股暴跌 百股跌停 滬指跌穿3,000點

2018-06-19 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



滬深股市今（19）日雙雙暴跌，滬指跌近3%，跌穿3,000點；創業板指下跌近4%，跌破1,600點；兩市有近百檔股票跌停。

新浪財經報導，大陸A股大跌，臨近中午尾盤，深成指一度暴跌超4%，創業板指重挫近4%。中午收盤，申萬各行業全線下跌，無一族群上漲，通信類股跌幅超過6%，鋼鐵、計算機、電子等族群的跌幅也均超過5%。

澎湃新聞報導，具體來看，通信族群出現跌停潮，中天科技、波導股份、澄天偉業、中興通訊等多股跌停，另外還有中通國際等多股跌幅超過9%。鋼鐵股的情況也不樂觀，金洲管道、包鋼股份、久立特材等股票跌幅較大，均超過8%。

對於今日A股行情，各機構觀點認為，美國聯準會升息、流動性風險、限售股解禁壓力、股權質押風險等因素下，使得市場面臨不確定性因素加大。

中銀國際認為，短期市場的走勢，決定於投資者預期。形成悲觀一致預期時，通常意味著市場到達底部。隨著市場不斷下跌，投資者情緒不斷下降，股票倉位也不斷下滑，按照Wind估算的基金投資股票比例的數據來看，第2季以來一直處於下降過程，目前倉位已經處於較低的水平。

國泰君安表示，當前市場對經濟存在悲觀情緒，擔心內部經濟去槓桿，外部貿易保護主義抬頭的綜合影響。但市場大可不必過於悲觀，一則大陸經濟內生動能增強，中周期仍然處於上升階段，經濟韌性不可低估；二則大陸去槓桿帶動的金融周期回落屬於主動可控式的，雖在一定程度上對經濟有壓力，但在「穩中求進」工作總基調下，失控的可能性不高。