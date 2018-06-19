影／看過香港蝸居人生嗎？8.2坪房價2300萬台幣

2018-06-19 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



香港房價不斷高漲，迫使許多年輕人的居住空間越來越小，不到6坪的奈米樓或「共居」，成了流行的解方之一。

根據2018全球房屋負擔能力調查，就房價與收入比而言，香港是全球最買不起房的地方，中等房價是中等收入的19.4倍。

法新社在香港訪問到25歲的羅先生，他在兩年前買進西營盤區一戶小宅，8.2坪，港幣600萬元（約台幣2300萬）。

8.2坪不算太小，至少比6坪以下的「奈米樓」還大一些，但羅先生必須使用多功能家具，床鋪推上牆就是書桌，滾筒洗衣機藏在廚房流理台下方。而住了小宅，就要過小宅風格的生活，例如，幾乎不做飯，他一年多來只做過一次飯，平時都外食，同時盡量減少添購物品。

能住那棟房，羅先生覺得幸運，因為父母協助他付了三成自備款，現在他一個月房貸約台幣9萬3000元，那是他薪水的四成。他說，在香港，有了房才進入勝利組，租房子到頭來總是一場空。

至於薪資較低的年輕人，可能選擇分租共居。29歲的吳小姐擔任教師，她的月薪約台幣12萬4000，她選擇分租油麻地的一個房間，房間內僅放得下一床一桌，其他衛浴及廚房等都與他人共用，房租一個月約2萬2000元。

此外，還有民營公司提供僅可躺臥的床位，月租約1萬3500到2萬4000元。

吳小姐說，儘管她有份穩定的工作，薪水也逐步調漲，但她知道她的薪資漲幅永遠追不上房價。