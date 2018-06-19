京東物流主攻國際化 全球本地交付時效提升至48小時

2018-06-19 04:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



京東集團旗下的京東物流，18日宣布計劃搭建以中國製造通向全球、全球商品進入中國的雙通網路，採取830樞紐布局，也就是中國8大物流樞紐加全球30大核心供應鏈節點的全球化布局，透過設立海外倉、開通跨境專線、智慧化多式聯運等方式，將縮短全球商品的「距離」，達到48小時中國與全球相通。

隨著一帶一路倡議的不斷推進，互聯互通是各國自身經濟增長和國家間貿易增長的必要條件，通過打造供應鏈基礎設施，實現資源、生產、服務、消費的連接實現共同發展。

京東集團董事局主席劉強東發表內部信表示，在今後的十年，京東的供應鏈服務也將大力輸出到全球市場，兩年前以物流為載體，開始在東南亞地區的布局，今年透過與谷歌的合作，將繼續開拓歐美和其他市場，將中國模式反向拓展到海外，實現低成本、高效率的中國製造通全球、全球商品通中國。

他指出，京東物流過去十年，以自建的方式在中國落地生根，成為中國電商物流的標桿，倉配一體化模式帶來的極致速度及優質的服務，讓中國消費者及商家的物流體驗領先於全球。未來十年，將是京東物流主攻國際化的十年。

京東物流國際供應鏈早在三年前開始布局全球化業務，從服務全球購自營鏈路，到近年來跨境物流的全面開放，已在全球五大洲設立超過110多個海外倉，包括在香港、東京、洛杉磯、阿姆斯特丹等核心樞紐，不僅是全球原產地商品進入中國的第一站，同時還將承擔起目的地最後一公裏的倉配功能，形成一個輻射全球的倉儲物流網絡。

同時，京東物流搭建了近千條國際鏈路，中印通、中泰通、中日通、中澳通等跨境專線，以中國為中心覆蓋全球的雙向通道，包括國際運輸、報關、清關等一站式進出口服務，為中國商家打開國際市場，提供全鏈路物流解決方案。

此外，中歐專列的開通，與哈薩克斯坦國家鐵路公司達成戰略合作，與國航、東航、南航等合作開通多條空運專線，及與中海運等企業合作開通數十條海運專線，開通香港、東南亞、俄羅斯等跨境卡車路線等等，不同運輸手段的多式聯運網絡。透過精準預測市場需求，智慧路由分配最優運輸線路，提供最優成本-效率方案。

京東物流CEO王振輝表示，以全球智慧供應鏈基礎網絡（GSSC）為藍圖，以搭建830雙通全球網絡、十大供應鏈科技輸出、五大全鏈條數字化賦能為方向，帶著過去累積的豐富的基礎設施建設經驗、技術、科技成果，在全球落地開花。形成強大的全球化供應鏈服務網絡，同時提升整個社會的供應鏈效率，節約供應鏈成本。

世界經濟論壇的研究顯示，如果將現行的各國通關條件減少一半，全球貿易將提升15%，全球GDP將提升5%。

今年4月，京東印尼平台成立2周年。京東物流將世界級先進的物流技術和供應鏈管理能力，在印尼「復制」一套完整的電商物流基礎設施，這場大型試驗邁向成功，透過搭建倉配一體化物流網路，京東在「萬島之國」的印尼配送服務覆蓋7大島嶼、483個城市，將印尼本地配送時效從5到7天，縮短為85%的訂單可1天內交付，並推出印尼配送標準時效產品「210」服務，極大的提升了用戶體驗。

這背後，是京東物流將過去十年自主研發的供應鏈科技向海外輸出的成果，其中包括了訂單履約平台、倉儲平台、運輸平台、庫存平台、零售平台、大數據平台等經過檢驗的穩定六大物流智慧系統將貨物、倉儲、配送、商家、消費者聯通起來，統一管理、統一操作、統一算法，形成以體驗為導向的全流程物流網絡。

此外，在科技改變世界的今天，京東物流還將通過無人倉、無人車、無人機、無人零售等四大「黑科技」，在全球引發效率革命。在今年618之際，印尼也迎來了首個無人超市，預計今年下半年將通過京東無人機幫助印尼各島之間的商品、藥品流通。

除印尼外，京東物流還在泰國搭建了一整套升級版的電商物流系統，預計今年8月正式開放營運。

而在一些經濟發達地區，基礎設施相對完善。京東物流在開放共生的理念下，先後與日本樂天市場、美國沃爾瑪、越南Tiki等電商和零售企業達成戰略合作，以及與DHL、雅瑪多、UPS、德迅等物流企業強強聯合，透過供應鏈技術輸出，以海外商流+跨境物流+本地配送+售後為核心，提供一站式進出口解決方案。