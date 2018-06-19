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世足／盧卡庫梅開二度 比利時3:0輕取巴拿馬

京東618累計下單6040億 當日達、次日達訂單逾90%

2018-06-19 00:39聯合報 記者林宸誼╱即時報導

京東全球年中購物節迎來最高潮，截至6月18日00點10分，累計下單金額達人民幣1,275億元（新台幣6040億元），再創新高，購物節恰逢端午節、父親節和世界杯，粽子、啤酒、健康電器掀起消費熱潮。

整個618期間，京東物流送出的當日達和次日達的訂單占比超過90%，今年618期間恰逢世界盃，透過前置倉模式，京東物流還開通了24小時「閃電送」，讓球迷們享受一小時內送達服務。

數據顯示，6月11日京東家電銷售額達去年的3倍，全品類產品方面，美的、格力、海爾、奧克斯等品牌銷售額超過2億元，名列前茅。

空調產品方面，奧克斯、美的和格力排名前三。冰箱、洗衣機、廚衛家電、掃地機器人等產品銷量也出現大幅增長。

手機品類中，Apple、榮耀、小米、華為占據優勢地位，一加、聯想、諾基亞、vivo等品牌呈現高速增長，銷售額與去年同期相比增長均超100%，其中一加銷售額超過去年同期的24倍。

在電腦數碼品類，聯想、惠普、戴爾、華為等品牌占據優勢地位，其中，華為筆記型電腦的銷售額是去年同期的16倍。

據統計，80、90後成為消費主力，共同特點是會享受、抗衰老、寵愛寵物

在能不動手絕不動手部分，掃地機器人銷售額是去年同期的3倍，洗碗機銷售額超過去年同期的3.5倍，按摩椅是去年同期的近3倍。

這些自稱「老」阿姨 &「老」母親的80、90後女子，對抗衰老產品需求增長旺盛，事實上，已有28%的00後在使用抗衰老產品。除皺抗皺成搜索熱詞，抗衰老護膚品銷量是去年同期的2.5倍，美容器銷售額是去年同期的3倍，滋補養生類產品銷售額同比增長超過70%，燕窩品類銷售直線上升，銷售額是去年同期相比增長超過120%。

數據顯示，90後男性中有四分之一存在「早禿」困擾，防脫洗髮水搜索量暴增10倍，銷售額年增153%。

京東共銷售寵物食品超過1000萬件，以皇家、冠能等大牌增長最為迅猛，其中，寵物保健品，銷售額是去年同期的3倍，80、90後不僅要伺候寵物吃好更要吃出健康。

除此之外，定時自動餵食器、全自動智能貓砂盆、全自動寵物烘乾機等成為基礎配置。

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