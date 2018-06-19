電商國際布局 比獲利重要

2018-06-19 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明



許多傳統產業思維者不明白Google這場交易的意義。京東集團靠電商事業大賠，卻打開市場，一路募資還無往不利，甚至是第一家在那斯達克上市的中國電商。京東「砸錢換市場地位」的效應，去年第1季開始發威，出現上市後單季獲利，去年全年獲利人民幣50億元。

目前京東集團無所不包，從物流倉儲的無人車、無人機、無人倉庫，金融的眾籌、財富管理、貸款；電商靠「無利潤模式」砍出血路，更橫跨中、美兩國。

對Google及眾多外商來說，進軍大陸市場有隱私和商業利益難以兩全的困難。Google幾度進出都不成功，但考量成本、競爭態勢與政治因素，更不可能靠投資「BAT」進入大陸市場。現在透過京東打下的市場，切進大陸地區，對於Google來說是成功的一大步。

京東接受Google投資，也證明當年的策略成功。京東商城是現任執行長劉強東在2004年創立，當時只是賣資訊產品的小平台，等到2010年也只是一家小電商，有數百家同類的B2C業者競爭。

京東在2014年與騰訊結盟，現在再接受Google投資，對京東而言，將站在Google平台上，透過Google的流量獲利，對營運增添助力，更是品牌的加分。

從Sea到京東，國際電商平台一直證實在國際市場布局比獲利更重要的模式，政府與其擔心企業跑去海外上市，不如想想如何幫助企業到海外，建立與國際業者對話和合作的管道。