拚一帶一路 深圳貿易額年增19%

2018-06-19 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳市人民政府指出，2017年深圳與「一帶一路」沿線國家和地區貿易額達885億美元，按年增長19.3%。

香港信報財經網報導，深圳市政府政策研究室、深圳市人民政府發展研究中心主任吳思康表示，深圳發起設立100億元人民幣絲路發展基金，開通深圳至明斯克、杜伊斯堡中歐班列等。

吳思康表示，深圳參與「一帶一路」建設是以龍頭企業為先鋒，包括華為、招商集團等；其次，以創新企業為主體，深圳參與「一帶一路」產業合作企業中，創新型企業占70%以上。同時，以市場需求為導向，深圳企業根據當地消費市場的實際需要開發產品，他以傳音科技為例，去年在非洲的手機出貨量超過4000萬台。

深圳特區報報導，去年深越合作區實現首家企業入駐，中白商貿物流園一期完工，巴新廣東（深圳）產品展銷中心取得營銷佳績；發起設立100億元人民幣絲路發展基金，開通至明斯克、杜伊斯堡中歐班列，連接沿線城市的貨櫃班輪航線達205條。同時，深圳能源巴新拉姆水電二期項目正式啟動，中興收購土耳其最大系統集成商，特建發巴新援建學校項目建設進展順利，支持企業參加境外重點展覽。

事實上，深圳企業以國際化的視野和長遠的戰略思維，主動參與全球價值鏈分工，在信息通訊、生物醫藥、消費電子、能源電力等領域形成若干分布全球、優勢明顯產業鏈條。

設立在境外的研發中心成為深圳企業創新驅動的重要支撐。華為在俄羅斯、瑞典、芬蘭、英、美等國設立40多個海外研發中心和聯合創新中心。