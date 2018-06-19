陸健身產業夯 價值近70億美元

2018-06-19 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



澳洲商業資訊公司IBISWorld今年4月發出的報告指出，今年中國的健身產業將價值69.1億美元，較五年前提升10.4%。由於收入不菲，有人更放棄國企「鐵飯碗」，轉型成健身「私教」。

「游泳健身，舞蹈瑜伽，了解一下？」有北京市民抱怨，如今走在京城街頭，聽到最多的問候來自健身房推銷員。雖然不排除誇張成分，但健身場所的火熱程度可見一斑。

香港星島日報報導，資料顯示，2004年大陸僅有1434家商業健身房，年收入約5.28億美元，到了2012年，這兩項數字升至5749家和36.9億美元。據分析，大陸健身產業規模將保持每年7.8%的增速。

不斷擴大的不止是市場規模，還有健身隊伍，成分日趨複雜，據大陸國家體育總局的報告，女性健身人數逐年增長，且增速高於男性；中老年人也成為健身隊伍中的一股清流。

上世紀80年代，伴隨著改革開放，健身運動悄然傳入大陸。近40年來，健身產業在大陸取得突飛猛進發展。隨著健身運動普及，改變的不僅是大陸民眾的審美，新的就業取向也由此而生。健身場所在大陸全國遍地開花，帶來對健身專業人才的大量需求，健身「私教」紅火，且收入不菲。出於愛好與收入情況等多方面考慮，一些人甚至為此放棄國企「鐵飯碗」，轉型成健身「私教」。

與以往粗放管理方式不同，如今民眾更傾向以數位化健康管理實現明確的健身目標。將每天攝入食物產生的能量與通過運動所產生的消耗具體成數位，合理安排飲食與運動，保證體內能量不過剩，精確地將身體維持在健康狀態。

健身不是維持健康的唯一選擇。跑步、游泳等傳統運動方式依然有不少粉絲，廣場舞成為了中國大媽的國際標籤，戶外徒步、瑜伽、搏擊等項目也日益火熱。

53歲的官小萍（化名）正通過堅持鍛煉，成為周圍人的羡慕對象。改革開放之初，去舞廳跳舞是官小萍最熱中的鍛鍊方式，那時的迪斯可與交誼舞也是當時流行的社交方式；90年代後，呼拉圈從美國傳入大陸，她玩過一段時間；再後來健美操風靡一時，她又每天早晨跟著電視跳操；廣場舞也跳過，最後走入了健身房。