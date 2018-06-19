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電商助力 陸老字號品牌翻紅

2018-06-19 02:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

端午小長假期間，武漢市民周舫準時收到網購的兩盒五芳齋粽子後，迫不及待地和家人一起大快朵頤。

每年端午節都吃五芳齋粽子，這已成為周舫家的傳統。「過去要在專賣店排隊買，現在網上下單、送貨到家，很方便。」周舫說。

新華社報導，五芳齋是一家生產粽子、湯圓、月餅為主的中華老字號食品企業，擁有近百年歷史。近年來，這家傳統品牌食品企業陸續進駐天貓、京東等網際網路電商平台，開始經營。

五芳齋品牌總監徐煒指出，2017年五芳齋的電商業務銷售額達到4.5億元（人民幣，下同）。2017年端午節活動中，10分鐘就賣出1萬多盒，相當於1分鐘賣了1000多盒。

大型網購平台天貓方面數據顯示，五芳齋天貓旗艦店今年端午期間，成交額是去年同期約1.7倍，峰值日成交量翻倍，旗艦店僅粽子成交額過億元。此外，知味觀、杏花樓等老字號企業今年端午期間的粽子銷售，增長均超過100%。

事實上，中國眾多老字號企業近年來都藉助電子商務通路，重新獲得年輕一代消費者族群青睞。

2016年底統計數據顯示，大陸全國1128家中華老字號中，仍有10%的企業因創新不足、傳承乏力等原因，面臨發展困境。在此背景下，入駐電商平台，結合市場需求對產品推陳出新，成為不少老字號企業趕上時代步伐的重要選擇。

大陸商務部等16部門在去年發布「關於促進老字號改革創新發展的指導意見」中，明確指出要支持老字號線上線下融合發展，實施「老字號+網際網路」工程。

去年9月，天貓實施「天字號計畫」，吸引600多家老字號企業加入。不久前發布的「中華老字號電商發展報告」顯示，食品行業內已經有超過六成的老字號入駐京東，這些老字號去年銷量增幅都超過100％。

對傳統門店數字化改造，也是不少老字號企業改變傳統經營模式，融入新零售業態的措施之一。武漢市民以前經常要在曹祥泰門店排隊，等待購買手工綠豆糕，高峰時排隊需等七個小時。

今年端午節前，這家老字號門店嘗試引入口碑手機點單功能，顧客提前手機點單，到店報號即可取貨，避免排長隊之苦。

武漢曹祥泰董事長盧耀武說，老店接入手機點單，不僅可緩解門前排隊帶來的安保壓力，還能挽回那些因排隊而流失的老客戶，「今後將結合手機點單大數據分析結果，合理分配服務人手，提升店面運營效率和消費體驗」。

業內人士認為，擁有品牌優勢與技術傳承的老字號要想重煥活力，必須與人們的生活方式、價值理念、時尚、流行結合起來。當前老字號紛紛主動連結電商，融入「線上消費、線下體驗」的電子商務業態，使其能以更加新潮、便捷的姿態，重新進入年輕人的消費視野。

電商粽子天貓

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