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律師:深化改革 非干預市場

2018-06-18 01:25經濟日報 記者蔡敏姿／台北報導

北京市國聯律師事務所律師沈杰昨（17）日表示，公司設立黨組織的這項規定原本就存在，主要在於深化國企改革，明確黨委跟公司的治理階層，並非要干預掌控市場。

沈杰表示，上市公司是《公司法》管制的範圍，《公司法》第19條規定，據中國共產黨章程的規定，設立共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

他解讀，主要在深化國企改革，明確黨委跟公司的治理階層，並非要干預掌控市場。

大陸《公司法》於2006年修訂，對大陸企業和外商投資企業適用，內部必須設立黨組織。

中共中央組織部副部長齊玉曾指出，在大陸的企業成立黨的基層組織是一貫做法，符合法律規定，不僅順應企業職工願望，也有利於促進企業生產經營發展。

人民網報導，截至2016年底，大陸國有企業達14.7萬家，其中93.2%建立黨組織；外商投資企業10.6萬家，其中70%建立黨組織。

資誠聯合會計師事務所會計師邱昭賢表示，大陸《公司法》規定與台灣相似，民營企業一樣由股東大會來選舉董事成員，由職工代表來決定董事，而非黨員代表。因此新規的成立黨組織，並不會影響到公司實際決策運作。

資誠會計師段士良指出，台商客戶曾跟他透露，黨員身份在一般民營企業沒有加分效果，還是看績效實力，除非是在國企央企，黨員陞遷機會比有利。

此外，如果沒繳黨費也會被取消黨員身份。外企成立黨支部的比例不高，公司治理最終還是要回歸基本經營層面。

不過，外企對此規定十分反感，大陸德國商會去年底發布聲明，如果大陸再逼德國企業成立黨支部去滲透德國企業的管理層，干涉企業的決策，德國方面就會全部撤出大陸。目前仍進駐在大陸市場。

公司法德國共產黨
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