浙小鎮研發「中國芯」 最高獎助1億人民幣

2018-06-18 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2018半導體產業（上海）峰會日前披露，以晶片設計、封裝測試、積體電路關鍵設備製造和智能傳感器應用整合為產業定位的杭州青山湖微納智造小鎮，將給研發和投資者最高可1億元（人民幣，下同）的資金支持。臨安區副區長龐保平透露，對特別重大的研發項目，採取「一事一議」方式，個別討論支持方式與額度。

香港大公網報導，龐保平表示，去年12月浙江省政府公布「浙江省新一代人工智能發展規劃」，提出優化人工智能產業布局，包括加快建設青山湖微納智造小鎮。小鎮定位就是為浙江省乃至大陸全國突破「缺芯少魂」困境，以信息經濟為引領推動一、二、三產進步，探索出一條成效顯著、可持續、各方共贏的發展之路。

他指出，在以後的發展中，該「中國芯」小鎮將聚焦半導體高端裝備開發生產、晶片設計測試認證和智能傳感器與物聯網應用集成三大重點產業，兼顧特色半導體材料、特色晶片製造與特色封裝工藝，終端應用聚焦汽車、消費電子、物聯網和智能製造等產業，以核心元器件創新帶動整機平台升級，力爭成為大陸全國半導體裝備與微納器件研發量產首選基地。

在人才招引方面，龐保平指出，對於世界一流企業、研發機構在小鎮建立區域總部、研發中心，最高給予3000萬元的資金支持；對特別重大的研發項目，採取「一事一議」的方式，專題論證支持方式與額度，最高可給1億元資金支持。

微納智造小鎮於今年1月啟動開發，目前已集聚國家科技重大專項01專項中電海康「磁旋存儲芯片研發及中試基地」、02專項啟爾機電「光刻機浸液系統研製及中試基地」等近20個項目。同時，浙江大學晶片設計團隊「故障電弧智能識別晶片產業化」、香港大學智能製造物聯網雲服務平台等16個項目也已簽約入駐。

港大浙江研究院的「智能製造物聯網雲服務平台」項目已在該小鎮落地。去年11月，港大浙江研究院工業物聯網研究所所長、「國千」專家黃國全帶領團隊以「智能製造物聯網雲服務平台」項目，獲得2017年青山湖科技城高層次人才創新創業大賽二等獎，並得到風投機構、科研部門的青睞。

此項目目前已在小鎮落地轉化，如一年內轉化成功，就可獲300萬元資金支持。