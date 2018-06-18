王石：中以企業 有望加強投資互動

2018-06-18 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱綜合報導



萬科集團創始人、董事會名譽主席王石日前表示，中國企業與善於創新的以色列企業合作日增，今後雙方可望進一步推動投資與合作的良性互動。

新華社報導，據中國駐以色列大使館提供的數據，去年中以雙邊貿易額超過130億美元，按年增長15.6%，中國對以投資規模超過65億美元，且仍不斷增長。

王石指出，目前中國企業在高精尖等技術領域與已開發國家還存在一定差距，中國企業還將繼續一步一個腳印地去學習，這正為中以兩國企業在高技術領域的相互投資和合作創造機會。計中國將會擴大開放，以色列也將會在這一過程中發揮更積極的助推作用。

王石稱，中國企業有自信心去搭建創新平台，吸引國際人才、經驗和知識，在創新方面摸索出一條中國自己的道路，為創新營造良好的生態環境；建議中國政府在確保大型國企繼續發揮重要角色的同時，還需鼓勵民營企業、混合所有製企業等更多地參與基礎技術的研發。

明報報導，廣東以色列理工學院已確定落址汕頭大學，這歸功於港商李嘉誠從中斡旋。以色列理工學院能和汕頭大學合作，設立廣東以色列理工學院，這對雙方尤其對汕頭的教育、文化、經濟的發展將有極大的推動作用。

這次廣東以色列理工大學設在汕頭，打造中國的「矽谷」，相信這有助於刺激汕頭科學經濟的再度起飛，也有助於汕頭的國際化進程。以色列理工學院在精密機械儀器的設計和製造，環保產業的發展，土壤、水資源的治理，以及生物製造等方面，都享有國際盛譽。通過廣東以色列理工學院和中國以色列產業園的建設，雙方能夠有效地結合推進，整個潮汕地區可以學習和利用以色列的很多先進科研成果，帶動產業結構升級。