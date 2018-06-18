全球首個3D打印批量中心 落戶佛山

2018-06-18 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



第五屆世界3D打印技術產業大會昨在佛山舉行，全球首個3D打印批量化定製中心也落戶佛山，將覆蓋大灣區製造業市場，同時競爭全球3D打印市場，預計每年可為2萬製造企業「打印」零配件。

香港文匯網幸水廾竹目，世界3D產業聯盟主席Graham透露，目前寶馬、波音飛機都已經採用3D技術打印零配件，3D打印將讓傳統製造業生產變得更輕量化。

目前全球3D打印市場約有12兆元人民幣，每年增長率達20%到30%。然而，全球3D打印的應用市場幾乎一半在美國，30%在歐洲，中國占不足10%。中國3D打印技術產業聯盟執行理事長羅軍則表示，粵港澳大灣區製造業發達，3D打印發展潛力大，產學研結合有望提高大陸國內3D打印技術水平。

羅軍指出，3D打印表面上看一直沒有發展起來，實際上是因為對它的認識和應用才剛剛開始。誕生才30多年，其應用已經發生很多改變，先是打印模型和樣件，後來隨著技術進步和材料的增多，逐步開始打印一些功能性產品。現在由於一些新興技術的不斷湧現，3D打印的速度大幅提升，精度和強度顯著改變後，3D打印正在邁向一個更新的台階，那就是批量化製造，直接參與傳統製造業的正面競爭。

中美貿易戰再起波瀾，美國是目前3D打印市場比重最大的國家，會否對中國3D打印技術發展造成影響？英國皇家工程院院士、曼徹斯特大學先進激光工程中心主任李琳表示，中美貿易摩擦對3D打印行業沒有影響，因為相關3D打印設備並沒有進入限制名單。無論是在中國還是美國，3D打印行業的體量還很小，對兩國都影響不大。

這次大會吸引3D打印業800多位海內外專家、企業參加。此次大會落戶佛山舉行，因佛山乃至珠三角有龐大的傳統製造業基礎，正是3D打印發展的豐富土壤。南海經濟以民營經濟、中小企業、製造業為主，有接近7000億元的製造業規模，更有輻射粵港澳大灣區世界級製造基地的區位優勢。