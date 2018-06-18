八方雲集20周年 林家鈺助弱勢創業翻身

2018-06-18 01:43 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



八方雲集員工在新北市淡水中央廚房廠區自動化生產線上製作水餃皮。 新華社 分享 facebook 八方雲集連鎖餐飲企業在台灣的門店有887家，2014年西進大陸，以福州為起點展開市場布局。選擇福州，最重要的原因是創辦人林家鈺的祖籍是福州閩侯。

新華社報導，林家鈺日前受訪時說，他的父母1947年前後從福州來到台灣，父親當年做的是布料生意，未想1949年後兩岸陷入長期隔絕狀態，從此與家鄉斷了聯繫。直到1987年兩岸恢復往來後，父親才得以重返故里定居。

八方雲集連鎖餐飲企業在台灣的門店有887家，2014年西進大陸，以福州為起點展開市場布局。選擇福州，最重要的原因是創辦人林家鈺（圖）的祖籍是福州閩侯。 新華社 分享 facebook 1998年林家鈺創辦「八方雲集」，當時他已經46歲。他坦言，中年創業是為了擺脫大約2000萬元新台幣的負債困境。

選擇賣水餃這個行業，源於他自幼就愛吃母親包的水餃。他估算，如果每天能賣5000個水餃，幾個月就能賺夠錢再開一家，規模上來後可以儘快還清負債。他還定下了五年開100家門店的目標。

隨著規模擴大，理工科出身的林家鈺開始探索用技術手段實現中餐食品加工的標準化，以保證食品安全和口味的一致性，同時通過集中生產降低成本。

經過多年創新，「八方雲集」目前每天有數十噸餃子皮、餡料、豆漿和調味料等在高度自動化的中央工廠生產，而後再配送到全台800多家門店。

林家鈺把做餃子皮的生產線稱作「印鈔機」，即將在淡水中央廚房廠區上線的最新一代生產線，可以做到從原料到包裝全程無人參與。他還自豪地說，供應給加盟店的餃子皮20年來幾乎沒有漲價。

在拓展門店的過程中，林家鈺有感於自己中年創業的辛苦經歷，希望能夠更好地幫助肯努力工作的弱勢者創業翻身。他對加盟者列了三個篩選條件：35歲以上，中年失業，且必須親自經營。

面對幾近飽和的台灣市場，「八方雲集」在2008年進入香港，目前已開設門店74家。2014年進軍大陸市場以來，已在福州、廈門、大連、瀋陽、天津、杭州、廣州、深圳設立工廠，門店已達112家。

林家鈺也想把幫助弱勢群體的企業發展理念落實在開拓大陸市場的過程中，參與到大陸脫貧事業中。

放眼全球餐飲市場，林家鈺感嘆目前流行的連鎖品牌大都出自歐、美、日，「加盟後只是在給外國人打工」。林家鈺說，大陸市場廣闊、潛力巨大。他希望打造更具競爭力的中餐速食品牌，而大陸市場是最好的孵化器。