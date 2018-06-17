為何大陸鳳梨滯銷還會向台灣採購？ 陸媒：台灣較好

2018-06-17 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸廣東省徐聞素有「菠蘿之鄉」（菠蘿即是鳳梨）的美譽，大陸三分之一的鳳梨都出自此地。然而，徐聞繼2016年後鳳梨再次滯銷：即便價格由往年每斤人民幣1元（約新台幣4.7元），跌至人民幣2毛（約新台幣1元），依舊無人問津。與此同時，福建省卻向台灣採購500頓鳳梨，引發不少網友不滿。

觀察者網報導，曾經集體訪問大陸的「泛藍八縣市」之一的台東縣長黃健庭，日前到大陸參加海峽論壇，向福建省台辦推銷台東鳳梨、並獲得了500頓訂單。而徐聞菠蘿滯銷時卻採購台灣鳳梨，兩相比較下似乎很難讓人接受。此舉也讓大陸網友質疑，「徐聞菠蘿滯銷，幹嘛還要採購台灣鳳梨！」、「菠蘿就菠蘿，叫什麼鳳梨！」

不過分析認為，隨著大陸民眾生活需求在不斷提高，對鳳梨的品質需求也有了新的需求。中國熱帶農業科學院的調查報告顯示，大陸鳳梨的消費量年均成長率達到7.5%，每年大陸要進口的鳳梨數量就達到了3.5萬噸。

不過大陸國內的鳳梨產量更多，達到了155萬噸。也就是說，大陸在菠蘿每年產量達155萬噸的情況下，還要進口3.5萬噸來消費。主要是由於消費者認為，對於鳳梨的消費，即便是貴一點，但是品質好的話則無所謂。這也就是為什麼同樣在徐聞，峇里島品種的鳳梨會滯銷，而「台農17號」則暢銷無虞甚至供不應求，因為民眾對品質的要求提高了。

分析認為，台灣選育後的品種及其氣候種出來的鳳梨在大陸市場深受歡迎，同時對比東南亞又具有從小三通運輸的優勢。讓台灣鳳梨的外銷上，大陸的銷量佔據了其九成以上的市占率。