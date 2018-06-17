是誰讓奢侈品入凡間？ 小資女花銅板價圓包包夢…

中國奢侈品市場蓬勃發展，圖為山西太原一家奢侈品專賣店。 中新社資料照 分享 facebook

每周都揹不同名牌包包上班，對小資女不再是遙不可及的夢想了！只要10元人民幣（47元新台幣）日租金，就能租用香奈兒（Chanel）、普拉達（Prada），無數名牌包任君選擇。

租借奢侈品 大陸共享平台興起

從共享單車到共享雨傘、共享充電寶（即行動電源），共享經濟的「中國模式」正在引領世界潮流。現在，共享經濟也讓年輕消費者找到低廉進入奢侈品世界的門檻─共享名牌包。

大陸二手奢侈品交易、租借網站「心上」。 圖／取自「心上」App頁面 分享 facebook

看好年輕人消費商機，大陸奢侈品共享平台一家接著一家開，像是二手奢侈品交易、租借的網站「心上」；有登上美股上市，成了全球最大的奢侈品購物服務平台「寺庫（secoo）」，旗下共享奢侈品平台「try tr」；天貓線上也有走輕奢風的「Luxury Pavilion」。在這些奢侈品共享平台上，品牌不但可以試用、租借，也可以預訂新品。

90後新世代 奢侈品消費主力軍

大陸年輕人正接棒成為奢侈品消費的主力軍，90後、00後的新世代消費者預估有一億的新中產階層。

第一財經報導，在奢侈品共享平台上，消費者只需花人民幣40元，就可以租用在專賣店品牌價人民幣9000元的包款5天，即使加上往返郵寄費用，但可減免新用戶和積分優惠最多抵扣人民幣50元，最後負擔每天約人民幣10元。

女孩們收到包包後興奮「曬照」。 圖／取自「包租婆」App頁面 分享 facebook

每天租金47元 小資女秀新包、「曬」體驗

不過，想便宜租借名牌包，背後當然有遊戲規則的。初期在奢侈品共享平台上，規定消費者必須給押金，通常是幾千到幾萬元人民幣不等的押金，但押金會在按期還包後返還；現在部分共享平台已經開始支援芝麻信用等徵信體系，為消費者提供免押金服務。

對職場小資女來說，奢侈品共享平台非常具有吸引力，不用花大錢，就能滿足每周秀新包上班的新鮮感。而使用過這類App的用户通常樂於「曬」出自己的用户體驗，以換取更多積分，用來抵扣下一次的租金。此外，他們也可以將自己不常用的包包拍照上傳，租給其他用户。

而為了防止假貨和高仿產品混跡其中，這些共享奢侈品平台一般都擁有一套非常嚴格的鑑定體系。

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全球奢侈品消費 陸貢獻三分之一

中國大陸奢侈品消費從2017年起又重啟強勢增長。貝恩諮詢公司發布報告指出，2017年全球奢侈品銷售收入約三分之一為中國消費者所貢獻，貝恩預估，2018年中國市場的奢侈品銷售收入將增長20%至22%，遠超其他地區。

中國人四分之三的奢侈品都在海外購買。圖為一個大陸旅行團在台灣旅遊購物。 美聯社 分享 facebook

報告也發現，中國消費者對於奢侈品的熱衷從沒有減少，但跟以往出國爆買、海淘不同，現在則更願意在國內購買奢侈品。紐約時報報導，中國消費者在國內奢侈品消費增速，從2016年第3季起逐漸超過了海外市場。主要是2016年中國政府加強資本管制，資金更難轉移到海外，因此大陸消費者改變在國內尋找新消費。

同時，政策上也加強將對消費品進口關稅減讓，降低了從服飾、日用製品到化妝品的各類商品價格，逐漸高貴不貴，越來越多的人選擇網上購物。而大陸消費者在奢侈品市場正不斷升級，消費者越來越年輕，越來越懂時尚，清楚性價比。奢侈品消費市場愈來愈大，也推升了小資族「共享名牌包」的需求。