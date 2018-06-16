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技術、成本雙重壓力 大陸無人便利店面臨生存考驗

2018-06-16 14:38聯合報 記者林宸誼╱即時報導

2018年1月，上海天鑰橋路的猩便利24小時智慧便利店剛開業三個月就關店。中國電...
2018年1月，上海天鑰橋路的猩便利24小時智慧便利店剛開業三個月就關店。中國電商服務聯盟
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大陸24小時無人便利商店「繽果盒子」自成立之初，就宣傳「低成本、高盈利、可快速複製」。不過，大陸零售專家認為，成本低其實是大眾對於無人零售的誤解，尤其在前期的技術、成本高投入與雙重壓力，目前大陸無人便利店仍處虧損狀態。

中國經營報報導，零售專家劉暉分析，前期購買無人零售的設備需要很大的投資，每個盒子的市場公開價大約是人民幣100多萬元，而這筆投入遠比傳統便利店的兩三個員工的工資要高。

此外，無人零售並不是真的不需要人工，後臺仍然是大量人的操作，物流、機修、軟體維護、客服、監控等人員加起來比傳統便利店的人多得多。

同時，無人便利店最常用的無線射頻辨識（RFID）技術，在初期應用的成本過高，目前每銷售出一件商品的成本不低於人民幣0.4元，而且因為是固定成本，所以商品賣得越多，成本越高，商家們正在探索如何能夠降低RFID的成本。

另外，無人零售最大的優勢是運用大數據精準把握使用者消費需求，但是建數據庫還需要投入很大一筆錢，人民幣300萬元才能建一個很小的數據庫。

劉暉指出，目前無人零售企業大都是處於虧損狀態，少數有煙草經營權的無人零售項目可以不虧錢，但還談不上盈利，扣去物業的租金、員工的工資、設備的折舊、水電費就沒有盈餘了，而不能賣煙草的無人零售店生存就更加艱難。

技術門檻也是阻礙無人便利店快速擴張的因素之一。去年7月7日，上海繽果盒子歐尚長陽路店被曝店內甜甜圈、巧克力等產品出現軟化現象，最後不得不搬空店內貨品暫停營業，直到5天後才恢復營業。

從目前來看，無人便利店的盈利狀況並不樂觀。2018年1月，上海天鑰橋路的猩便利24小時智慧便利店剛開業三個月就關店，原因就是盈利能力太弱，儘管位於客流量很高的居民區，但進店消費的人卻寥寥無幾。

2017年9月，成都首家也是西南地區首家無人超市「GOGO無人超市」，在武侯區大悅城開業，當天銷售額達到人民幣9000多元，開業3個月後日銷售額降至人民幣1500元。今年1月，當初高調亮相的無人超市已暫停營業。

讓人有些意外的是，無人便利店當下的競爭似乎並不激烈，劉暉指出，和繽果盒子同類型的小麥便利店、F5未來商店、便利蜂24小時便利店等企業，目前都處在資本驅動的初始探索階段，但因為各自的網點較少，在布點、技術方面還沒有開始進行正面較量，至於阿里、京東等巨頭也並沒有大批量布局無人便利店。

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