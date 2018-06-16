大陸繽果盒子開店數不足原計劃一成 改走精細化道路

2018-06-16 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸24小時無人便利商店「繽果盒子」。搜狐財經 分享 facebook

一年前豪言要完成5,000個據點鋪設的大陸24小時無人便利商店「繽果盒子」，目前僅有400多個盒子落地，繽果盒子方面表示，公司正在從粗放發展向精細化運營轉變，不會再為了單純追求速度布點，而是更關注點位投放品質。

中國經營報報導，實際上在經歷了高溫暫停運營、涉嫌違建遭城管上門檢查、門市撤退等風波，繽果盒子宣稱的「低成本、高盈利、可快速複製」等特點也飽受質疑。

多位業內人士表示，對於無人便利店而言，當下正是搶據點的時代，在與資本談判時，開店速度就對應投資金額，此時放緩速度，勢必會給營收帶來更大壓力。

此外，在資本大潮退去之後，能否實現單店盈利也將成為繽果盒子亟待解答的問題。

繽果盒子於5月30日與北京大興區政府簽訂戰略合作協定，宣佈將在北京大興區落地300家無人便利店。繽果盒子目前在北京僅門頭溝區就有40個左右的網點。

繽果盒子運營負責人王雨飛表示，繽果盒子其實在有意控制開店的速度，原因之一是開店需要得到政府的支援，另外一個原因是繽果盒子希望走向精細化運營，精准投放。

公開資料顯示，繽果盒子於2016年8月在廣東中山設立第一個據點，在2017年7月完成規模超1億元的A輪系列融資。

繽果盒子CEO陳子林當時表示，一年內可完成5000個據點鋪設。然而，在去年7月，繽果盒子上海地區首批落地店面之一的歐尚長陽路店，因涉嫌違建遭城管人員上門檢查，2個多月後因與歐尚超市的合作結束而正式關閉。

陳子林坦承，繽果盒子在落地過程中存在一定政策風險，在談場地時碰了很多釘子，拿到政府許可並不容易，因此2018年會將工作重點放在爭取政府政策支持上。

零售行業專家劉暉指出，不是有了資金就能大規模開店，繽果盒子進駐到社區，需要得到社區業委會和物業公司的正式簽約同意，這個談判過程非常艱難，簽約同意後還要到當地的城管備案，到治安消防部門簽字，整個過程至少需要2個月時間。

繽果盒子招商部對於代理商的政府資源非常看重，招商部的工作人員表，成為城市代理不僅需要有註冊公司，能為50個以上的盒子提供場地，還需要有當地政府資源，以協助公司和當地政府簽訂框架協定，目的就是規避「盒子」被認定為「違建」的風險。

和君諮詢合夥人、連鎖經營負責人文志宏分析，繽果盒子是大陸較早試水無人零售行業的企業，沒有太多成功的經驗可以借鑑，此外，雖然一線城市對於無人零售的需求是最高，但城市管理往往較為嚴格，然而目前沒有關於無人零售的明確政策，投資人也會擔心政策的變化給行業帶來影響，因此相應的政策也應該儘快公布。

多位業內人士表示，布點和精細化運營都是零售業的基本功，但在實現規模化運營之前，專注精細化勢必會增加企業的盈利壓力。

劉暉指出，無人零售歸根結底還屬於零售業，必須遵循零售行業的原則和規律，按照行業規律來看，每個城區最少要開200家店才能達到收支平衡，一旦低於200家肯定是虧損，因為收入無法負擔物流、軟硬體維護、設備折舊等成本。