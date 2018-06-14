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建行董座田國立：陸房市讓人想到當年日本泡沫危機

2018-06-14 22:28聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國建設銀行董事長田國立指出，大陸房地產市場的現況，很容易讓人聯想到當年的日本房地產泡沫危機和美國的次貸危機。巨大的社會財富被捲入其中，使得各方對於房地產已經陷入漲也怕、跌也怕的僵局之中。

田國立14日在第十屆陸家嘴論壇上表示，大陸房地產實際上「已經變味了」，因為被賦予了很大的金融屬性。他指出，今天房地產成為中國經濟一個讓大家不放心的問題，關鍵就在於全國巨大的財富已經「裹挾進去了」。

「一個國家這麼大的財富投入，大家都去蓋房子，那科技也缺錢，幹什麼都會缺錢。」田國立說，「現在中國房地產形成的總資產有的說是40多萬億美元，有的說是400多萬億人民幣，但不管怎麼說，總而言之，這些錢已經是天文數字了。」他同時強調，這個數字「我說了不權威，我也不負責任。」

田國立表示，大量的社會資金、資源被配置到房地產市場，而房地產市場又沒有形成與之相適應的風險管控和對沖機制，房地產金融化的同時又在不斷的違背金融風險和收益相匹配的基本原則，最終將會使得房地產市場越來越依賴推高房價，以保障社會資金資源的不斷注入，維持其運行和發展。

他指出，「就這個運營邏輯之後的結果，是很容易讓我們想到當年的日本房地產泡沫危機和美國的次貸危機。」

田國立稱，黃金有錢可以炒，沒有錢可以不炒。但房子是有錢要住，沒有錢也得住，因此就很容易形成一個社會問題。而且，當所有人都覺得買房可以賺錢後，就會讓社會所有的投資偏好都集中到這裡。「股市為什麼長期沒有人理？」因為當股民和買房子的人一比較高低立見後，就不會有人再對股市感興趣。

他強調，若和美國相比，中國的房地產「泛金融化」和高估值對社會影響更加複雜。田國立表示，房地產市場的變化不僅直接影響居民住房需求的滿足，同時影響居民的家庭、企業和金融機構的資產負債表和資產質量，反過來又進一步誘發部分地方政府和房地產企業對這種金融化的收益依賴。

對於房地產市場調控，田國立稱，現在其實已經變成「葉公好龍」。「可能真控下來，銀行也害怕，房地產商也害怕，包括買房者也害怕，包括相關部門也害怕。但是你真繼續漲，大家也害怕。就這個僵持局面必須得有一個辦法解決。」

要如何解決大陸房地產市場當前的這一困境？田國立認為，中共總書記習近平提出「房子是用來住的」這句話，「點到了命脈」。要讓房地產市場和金融市場健康起來，就是必須落實「房子是用來住的」。

除實施價格、土地等行政要素控制手段外，田國立指出，還應積極培育和發展住房租賃市場，探索住房租賃金融業務。利用住房租賃市場輔之以必要的政策培育措施，引導空置住房流入市場，將可改善存量住房的風險收益特性，在提高存量住房市場風險承受能力的同時，實現原有社會資源效益的提升和社會資源充分利用。

田國立說，「房價光靠按，時間長了是個問題的」。

中國建設銀行董事長田國立指出，大陸房地產市場的現況，很容易讓人聯想到當年的日本房...
中國建設銀行董事長田國立指出，大陸房地產市場的現況，很容易讓人聯想到當年的日本房地產泡沫危機和美國的次貸危機。特派記者林則宏／攝影
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