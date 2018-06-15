應勇：著力金融上海範本

2018-06-15 03:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在14日召開的第十屆陸家嘴論壇（2018）上，上海市市長、論壇共同輪值主席應勇在致辭時表示，目前上海建設國際金融中心正處在最後的衝擊階段，要探索金融改革開放的「上海經驗」，擴大金融市場體系的「上海影響」，打響金融服務實體經濟的「上海品牌」，以及形成金融生態環境的「上海範本」。

中新社報導，應勇表示，按照國家部署，到2020年上海要基本建成與中國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，當前正處在最後的衝刺階段。

應勇說，上海金融中心的開放度不斷擴大，成為外資金融機構在中國的主要集聚地。上海金融中心的功能不斷完善，已經成為全球金融市場體系最為完備的城市之一。上海金融中心的影響力不斷提升，股票、期貨、外匯、黃金等金融要素市場交易量位居世界前列。

對標國際最高標準、最好水平，應勇認為，上海國際金融中心建設要堅持探索金融改革開放的「上海經驗」，積極推進銀行業、證券業、保險業對外開放先行先試，努力成為全球資本融通的重要樞紐節點；擴大金融市場體系的「上海影響」，進一步拓展金融要素市場的廣度和深度，集聚更多的功能性金融機構，加快形成全球性人民幣產品創新、交易、定價和清算中心；打響金融服務實體經濟的「上海品牌」，加強金融中心與「一帶一路」建設和自貿試驗區、科創中心建設等國家戰略的深度聯動，以高品質金融服務支撐實體經濟高質量發展。

他說，還要努力形成金融生態環境的「上海範本」，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，加快建設金融人才高地，構築更具活力、更加便利的國際一流營商環境。