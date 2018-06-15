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陸家嘴論壇 滬推進6大金融開放項目落地

2018-06-15 03:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十屆陸家嘴論壇（2018）14日在上海拉開序幕，本屆論壇主題為「邁入新時代的上海國際金融中心建設」。上海市委書記李強在主旨演講中表示，把「上海的歷史」和「上海的發展」並列看時會發現，上海具有強大的金融基因，也具有發展金融的獨特禀賦優勢。改革開放始終是上海國際金融中心建設的不竭動力。

李強表示，目前，上海持牌金融機構超過1500家，外資金融機構佔比超過30%，金融市場年成交量超過1400萬億元人民幣，金融從業人員36萬人，股票、債券、期貨、黃金等交易量躍居世界前列。

實際上，上海一直在金融開放方面走在前列。金融領域制度創新加速突破，自由貿易帳戶不斷拓展，跨境人民幣結算、跨國公司外匯資金集中運營等試點效應不斷放大，滬港通、債券通、黃金國際板、原油期貨等相繼啟動運行，中國首家金融法院在上海設立，金磚國家新開發銀行、全球清算對手方協會等國際金融組織也先後落戶。

李強指出，當前上海提出了六個方面擴大金融開放、爭取先行先試的具體舉措，並正在推進相關項目落地。在接受申報的兩批23個項目中，開放領域涉及銀行、證券、保險等多個行業；開放內容既有新設外資持股比例達51%的證券公司、壽險公司，也有擴大外資銀行、外資保險經紀公司、合資證券公司經營範圍和允許外資從事第三方支付業務；開放對象既面向英國、法國、德國、日本等發達國家和地區，也面向約旦、摩洛哥等發展中國家和中國港澳台地區。

據悉，當前工銀安盛人壽保險公司發起籌建資產管理公司已獲批復同意，英國韋萊保險經紀公司和怡和保險經紀公司已獲批擴大經營範圍，摩洛哥外貿銀行上海分行、台灣國泰世華銀行在滬分行轉子行已獲批籌建。

李強說，這些項目還是先期的，這些成果還只是初步的，隨著開放舉措的進一步落實，還會有更多的項目在滬落地、更多的成果展示出來。

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