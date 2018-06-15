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僑資企業逾千家 推動雲南發展

2018-06-15 03:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

正在昆明舉行的第16屆東盟華商會上的統計，截至2017年底雲南僑資企業共有1084家，佔全省外資企業的65%。僑資企業在雲南已形成近650億元人民幣的固定資產，從業人員達10餘萬人，年上繳利稅超過25億元，成為雲南經濟發展的重要力量。

新華社報導，雲南是中國第五大僑鄉省份，海外雲南籍華僑約250萬人。在不同時期，雲南都留下了「僑」的印記，遠可溯至「走夷方」、「下壩子」時的貿易商幫、抗戰時期的南洋華僑機工，近可見各地蓬勃發展的僑資企業。

雲南省僑辦主任楊焱平說，最早到雲南投資的就是僑資和港資企業，這些企業為雲南經濟社會發展起到了帶動作用。改革開放40年來，高速發展的經濟也為海外華商提供了巨大機遇。

目前，雲南有歸僑僑眷約50萬人，是經濟社會發展的建設者、共享者。統計顯示，40年來雲南13個華僑農(林)場先後經歷了多次體制經濟改革，全省華僑農(林)場共完成危房改造1.4萬多戶，投入財政資金3.3億元。

此外，華僑華人積極參與雲南公益事業發展。40年來，海外華僑華人、慈善公益組織通過各種渠道共向雲南各地捐贈達10多億元人民幣，主要用於教育、科技、文化等公益事業和抗震救災等方面。

楊焱平表示，廣大歸僑僑眷和涉僑聯誼組織還主動收集整理僑鄉歷史文化，保護修繕僑房僑舍等實物建築，建設僑鄉文化廣場、僑鄉文化展室。華僑華人還慷慨解囊，為發展華文教育傾注了很多心血。據悉，昆明華文學校以昆明為中心，帶動邊境一線，輻射東盟國家，已培養了30多個國家和地區的學生4萬餘人。

第16屆東盟華商會近日在昆明啟幕，有來自美國、日本、新加坡等40餘個國家和地區的600餘名華商參會。本屆華商會主題為「新時代、新機遇、新征程、新發展」，會期持續至6月14日。

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