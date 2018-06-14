親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

狄鶯救兒憔悴 她不捨「是政府營救孫安佐的時刻了！」

河川恐怖整治…無盡固床工 造就「生物死亡廊道」

A股低開 金融股靠穩

2018-06-14 10:22聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸A股今天上午低開，金融股靠穩。

據香港信報財經網，上證指數低開11點，報3038點；現報3041點，跌7點或0.26%。

深成指低開36點，報10124點；現報10125點，跌35點或0.35%。

滬深300指數現報3775點，跌13點或0.35%；創業板指數報1684點，跌1點或0.11%。

各板塊普遍下跌，房地產、水泥股、石油股偏軟；次新股、環保股、金融股靠穩。

大陸A股14日上午低開，金融股靠穩。（香港信報財經網照片）
大陸A股14日上午低開，金融股靠穩。（香港信報財經網照片）
分享

金融股A股

相關新聞

人民幣中間價上調194點 止4連跌

2018-06-14 10:20

制度創新 可深化兩岸經濟融合

2018-06-14 05:04

東協華商會昆明開幕 600華商與會

2018-06-14 05:04

西南西北片區台協會長 銀川聯誼

2018-06-14 05:04

台灣青年西進實習 將掀熱潮

2018-06-14 00:41

陸計算GDP 納入新經濟

2018-06-14 00:41

李澤鉅開價3,000億 要併APA

2018-06-14 00:41

大陸藍天保衛戰 三路出擊

2018-06-14 00:41

陸股解碼／短線維持低檔震盪

2018-06-14 00:37

中興復牌 市值跌掉810億

2018-06-14 00:37

華誼激勵員工 白菜價認股

2018-06-14 00:35

中興復牌 H股暴跌40%

2018-06-13 23:56

FII軟掉？ 快速打開漲停

2018-06-13 23:56

海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

2018-06-13 22:37

官方嚴厲調控 北京周邊城市房價降溫

2018-06-13 13:52

中國製世界最大貨櫃船 「宇宙號」在滬交付

2018-06-13 13:23

港股下挫 中興盤中暴跌41%

2018-06-13 12:18

中興通訊恢復交易 港股開盤暴跌37.5%

2018-06-13 12:14

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

2018-06-13 10:53

中興通訊解禁 13日港股復牌交易

2018-06-13 10:37

大陸軟體交易會 30多國齊聚大連

2018-06-13 01:58

陸汽車銷量 年成長5.7%

2018-06-13 01:58

河南新產業 出租飛機正夯

2018-06-13 01:58

陸民航 5個月運送2.47億人次

2018-06-13 01:58

福建自貿區對台 推21個方面舉措

2018-06-13 01:58

陸新能源車補貼 設技術門檻

2018-06-13 01:58

一帶一路商機 順德花卉出口大增

2018-06-13 01:58

兩岸電博會 智能電機產品搶眼

2018-06-13 01:58

裕隆電動車 等著吃糖

2018-06-13 01:47

兩岸自貿論壇／台對陸產業優勢 正在衰減

2018-06-13 00:19

陸股解碼／三大族群 投資焦點

2018-06-13 00:00

三桶油管道資產 將合併上市

2018-06-13 00:00

百度傳回歸A股 概念股動起來

2018-06-13 00:00

陸新能源車補貼 看續航力

2018-06-13 00:00

TCL高階面板模組廠 投產

2018-06-13 00:00

QFII資金匯出限制取消

2018-06-13 00:00

陸5月新增社會融資 近兩年新低

2018-06-13 00:00

中國放寬QFII資金進出限制

2018-06-12 21:52

陸新能源車補貼政策 要求企業技術升級

2018-06-12 18:31
看更多

熱門文章

陸廣州法院 重判涉兩宗電信詐騙案的台灣人

2018-06-13 22:19

中國製世界最大貨櫃船 「宇宙號」在滬交付

2018-06-13 13:23

重聽爺爺烏龍接錯孫 帶他去買菜又打針

2018-06-13 16:31

丈夫有新歡讓她「被死亡3年」 努力奔走終復活

2018-06-13 17:55

時速160公里 商用2.0磁浮列車完工8月測試驗證

2018-06-14 05:04

川金會看點…北京「借機」金正恩與五星旗同框

2018-06-13 18:12

馬曉光批民進黨喪心病狂 陸委會回「夏蟲不可語冰」

2018-06-13 21:51

美國將插手台海？ 國台辦：一廂情願的神邏輯

2018-06-13 12:16

母女積水觸電身亡 央視奇葩教學「單腳跳」被罵翻

2018-06-13 11:22

大陸藍天保衛戰 三路出擊

2018-06-14 00:41

海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

2018-06-13 22:37

美朝峰會後美插手台海？ 國台辦：一廂情願的神邏輯

2018-06-14 00:30

中巴建交一年了 習近平：雙方正確政治決定

2018-06-13 15:43

川金會後反思兩岸關係 國台辦：關鍵還是九二共識

2018-06-13 11:54

中國國台辦：反對美台官方往來和接觸

2018-06-13 13:49

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

拚海洋強國 習近平視察北洋海軍遺址

2018-06-14 00:30

大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35

北韓官員經停北京報告川金會？ 陸外交部迴避提問

2018-06-13 19:52

港股下挫 中興盤中暴跌41%

2018-06-13 12:18

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

北韓官員停北京通報會談情況？陸外交部搞神秘

2018-06-13 17:23

成都計程車人臉識別 全面安裝

2018-06-14 00:30

影／啥？給白鯨畫口紅 大連海洋世界太胡「塗」

2018-06-13 15:01

美國對大陸、台灣製丙烷鋼瓶 發起反傾銷調查

2018-06-13 18:16

海航危機！旗下天津航空為省錢取消免費飛機餐

2018-06-14 10:12

工業富聯上市第4天 連續漲停打開

2018-06-13 18:16

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45

「北上廣深」退燒 大學畢業生湧進杭州

2018-06-14 05:04

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

川金會後龐培歐訪中 學者：會見層級是關鍵

2018-06-13 15:38

官方嚴厲調控 北京周邊城市房價降溫

2018-06-13 13:52

都愛上外籍高層…陸半百2婦網戀破財 7旬婆收款

2018-06-13 17:58

廣東清遠謊報臭河清澈見底 居民：笑話

2018-06-13 15:02

中興復牌 市值跌掉810億

2018-06-14 00:37

大陸海協會原會長陳德銘 出任南京大學特聘教授

2018-06-13 16:17

造勢20大？ 中國官方規劃百部捧習近平紀錄片

2018-06-13 22:24

FII軟掉？ 快速打開漲停

2018-06-13 23:56

只允許同性別合乘 滴滴順風車將恢復夜間訂單

2018-06-14 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top