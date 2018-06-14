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東協華商會昆明開幕 600華商與會

2018-06-14 05:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第16屆東協華商會昨在昆明開幕。來自40多個國家和地區的600多位華商圍繞「新時代、新機遇、新征程、新發展」的主題，共商合作，共謀發展。

全國政協常委、中華全國歸國華僑聯合會副主席李卓彬，雲南省委常委、常務副省長宗國英出席開幕式並致辭。雲南省副省長張國華出席開幕式。

中新社報導，李卓彬致辭說，東協華商會深化了中國與東協國家經貿合作，實現了多方合作共贏和共同發展。雲南是大陸同南亞、東南亞國家經濟相通、文化交融的紐帶，在「一帶一路」建設中具有突出的地緣優勢。

宗國英說，東協華商會已成為促進雲南乃至中國西南地區發展以及對外開放交流、經濟貿易合作的重要平台。今天的雲南，已成為南亞東南亞乃至世界各國客商進入中國尋求商機、追夢結緣的橋樑和窗口。希望海外華商充分利用東協華商會的重要平台。

開幕式後，有五個項目進行了集中籤約，協議總金額26.2億元人民幣。李卓彬和張國華分別代表中國僑聯和雲南省政府簽訂雙方戰略合作協議。

自2003年起，東協華商會已連續舉辦15屆。目前已成為集經貿洽談、招商引資、引智引才、論壇演講為一體的綜合性品牌活動，同時成為雲南乃至中國西南地區與海外華僑華人聯誼交往的重要平台。

東協東南亞人民幣

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