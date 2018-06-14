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西南西北片區台協會長 銀川聯誼

2018-06-14 05:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第39屆西南西北片區台商協會會長聯誼會昨在銀川舉行兩天，邀請包括海南、重慶、成都等省市台商協會成員在內的68人與會。

中新社報導，寧夏以寧台經貿文化交流合作系列活動為平台，不斷深化寧台兩地經貿文化合作交流，台商台企成為推動兩岸關係和平發展的重要力量。西南、西北片區共有台商協會22個，台企8000多家，台商協會會長聯誼會這一平台的搭建，將為寧台經貿文化交流合作發揮重要推動作用，將在維護和促進寧台關係快速發展、帶領台商融入寧夏經濟社會等方面發揮積極作用。

寧夏銀川市副市長韓江龍指出，自1993年第一家台資企業落戶寧夏以來，一部分具有代表性的台商已經深深扎根寧夏、成長在寧夏這片熱土。近年來，大批台商看好寧夏良好的投資合作前景，相繼前來交流考察、洽談合作，雙方互利雙贏、共創未來的序幕已拉開。

會上，寧夏農牧廳、旅發委、寧東能源化工基地管委會向台灣來賓推介了寧夏投資環境和寧東能源化工基地、現代農業、全域旅遊等項目。會議達成共識，雙方將搶抓機遇，積極合作，開創合作新空間。寧夏將進一步支持台資企業在寧發展，為台資企業營造優化的營商環境。

活動由寧夏台辦主辦，銀川市台灣同胞投資企業協會協辦。

台商聯誼考察

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