A站遭駭客攻擊 近千萬筆客戶帳戶資料外洩

2018-06-13 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



大陸知名彈幕影音網站AcFun（俗稱A站）6月13日凌晨在其官網發布「關於AcFun受駭客攻擊致用戶資料外洩的公告」，指AcFun受駭客攻擊，近千萬條使用者資料外洩，包含使用者ID、使用者昵稱、加密存儲的密碼等資訊，向用戶道歉的同時，也建議用戶儘快修改密碼。

澎湃新聞報導，創立於2007年的A站是中國大陸最早的彈幕影音網站，今年6月5日，短影音公司快手已確認收購彈幕影音網站AcFun，A站將保持獨立品牌，維持獨立運營，保留原有團隊。

A站13日凌晨的公告稱，此次使用者資料洩露事件，「根本原因還在於我們沒有把AcFun做得足夠安全。為此，我們要誠懇地向您道歉。」

A站表示，將採取一切必要措施，保障使用者的資料安全。措施包括（但不限於）建議帳號安全存在隱患的使用者儘快修改密碼，聯合內部和外部的技術專家成立安全專項組，排查問題並升級系統安全等級，對AcFun服務做全面系統加固，實現技術架構和安全體系的升級。

A站強調，已經搜集了被駭客入侵等相關證據並報警。同時還提醒用戶，如果在2017年7月7日之後一直未登錄過AcFun，密碼加密強度不是最高級別，帳號存在一定的安全風險，要儘快修改密碼，如果使用者在其他網站使用同一密碼，也需要及時修改。