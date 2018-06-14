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陸股解碼／短線維持低檔震盪

2018-06-14 00:37經濟日報 許智洋（保德信中國品牌基金經理人）

上證綜指昨（13）日收盤3,049.80點，下跌0.97%，深圳成指收盤10,161.65點，下跌1.5%，滬深兩市成交額略降至人民幣3,429億元，大型A股相對抗跌，上證50指數僅跌0.6%，中證500指數單日下挫1.5%。

市場主要受到三大因素影響而修正：一、FOMC會議前夕，觀望氣氛濃厚，投資者傾向先獲利了結出場；二、本周公布的社會融資增速不如預期，再度引發市場對於未來流動性及經濟下行的擔憂、三、滬深300指數成份中的中興通訊復牌跌停，加深避險情緒。中興事件塵埃落定，可視為通訊類股重大利空訊息出清的象徵，大陸研究機構研判，中興業績短期大幅波動的機率較低。

值得注意的是，大陸官方本周發布新規，將取消QFII每月資金匯出不超過上年末境內總資產20%的限制，並取消QFII、RQFII本金鎖定期要求，將現存的QFII投資三個月鎖定期、RQFII非開放式基金投資三個月鎖定期全部取消，境外機構投資者可以根據需要辦理資金匯出，在此同時，將允許QFII、RQFII對其境內投資進行外匯套保，對沖其匯率風險，顯示中國資本市場再度加速對外開放步伐。總體而言，短線走勢仍維持低檔震盪整理結構，後市仍觀察滬指能否站回3,120點，若能則盤勢可望止穩，投資人不妨待FOMC會後聲明後，持續分批低接或定期定額布局。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）

上證綜指A股

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