華誼激勵員工 白菜價認股

2018-06-14 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



近期風波不斷的大陸影業巨擘華誼兄弟，開始用行動還擊負面消息。

華誼兄弟日前公布第二期限制性股票激勵計畫（草案），向激勵對象授予3,000萬股，約占公司總股本的1.08%。其中，首次授予2,562萬股，預留438萬股。

首次授予價格為每股人民幣3.82元（約新台幣18.1元），而截至昨（13）日，華誼兄弟的收盤價為人民幣6.91元（新台幣32.7元），也就是說，與當前市價相比，激勵的授予價幾乎打了五折，堪稱白菜價。

華誼兄弟昨天收盤價人民幣6.91元，跌幅0.72%。

證券日報報導，限制性股票激勵是股權激勵的主要方式之一，主要是為了提高企業凝聚力，發揮員工的主動性，有分析師認為，華誼兄弟此舉釋放了非常積極的信號，開出的條件也可謂誠意滿滿。

分析師指出，一方面，傳達了公司高層看好未來的信心，給市場吃了一顆定心丸；另一方面，公司也可藉此動作留住人心，激發員工工作熱情。

這次首次授予的激勵物件總人數為171人，自上市之日起滿12個月後，滿足解除限售條件，激勵物件可以在未來36個月內按30%、40%、30%的比例分三期解除限售。

不過，根據公司設定目標，解除限售的公司業績條件為，以2017年淨利潤為基數，2018年到2020年公司各年淨利潤，與2017年相比增長率分別不低於20%、44%、72.8%

時代周報報導，受影視行業內容生產的周期性影響，華誼兄弟在2016年度經歷了短暫的低迷調整；並於2017年憑藉內容和產業鏈布局，重回發展快車道。