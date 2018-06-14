中興復牌 市值跌掉810億

2018-06-14 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中興通訊停牌近兩個月後，昨（13）日A股和H股同時復牌，A股打入跌停，而沒有漲跌幅限制的H股股價暴跌逾41.56%，成交額創歷史新高。當天，中興通訊A+H股總市值蒸發人民幣172億元（約新台幣811.6億元）。

經濟日報提供 分享 facebook 中證網報導，中興通訊昨天A股收盤人民幣28.18元，下跌10%，股價被逾人民幣200億元的賣單牢牢鎖住跌停板。A股最新流通市值人民幣968億元，縮水人民幣107億元。

中興通訊H股跌勢更加慘重，由於沒有漲跌幅限制，當天跌幅達到41.56%，收盤在港幣14.96元，成交額港幣35.76億元，創歷史新高。H股最新流通市值港幣113億元，縮水港幣80億元。昨日暴跌，中興通訊A股股價較H股的溢價幅度已拉大至130.85%。

市場預估，中興通訊A股共有四根跌停，後市可能還有三根跌停。新京報報導，中信證券預計，中興通訊合理股價為人民幣20.34元，相比於停牌股價人民幣31.31元下跌約35%。

中興通訊12日公告，公司已與美國商務部工業與安全局（BIS）達成新和解協議。中興通訊將共支付14億美元的民事罰款。30天內更換全部董事會高管、聘請協調員督導、為期十年的拒絕令等。

其中，10億美元在BIS今年6月8日簽發命令後60日內支付，另外4億美元作為暫緩罰款保證金於90日內支付至美國銀行託管帳戶，以此換來BIS停止今年4月15日啟動的拒絕令，並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移出。