大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35 中央社 台北13日電



中國大陸慣用微信指派任務。美聯社 分享 facebook

台灣職場喜用Line聯繫工作，大陸則慣用微信指派任務。陸媒報導，有大學村官被加入120個工作群，上班首要任務是看聊天記錄，且許多內容變質走樣，淪為貼玫瑰體的獻媚表忠心秀場。

新華社旗下「半月談」近日刊載「基層幹部：微信工作群在『走形變味』，警惕指尖上的形式主義」文章稱，部分微信工作群走形變味，滋生和助長官僚主義、形式主義，變成基層工作人員的另類包袱和負擔，成為一種新的隱形「四風」。

報導稱，出於防止洩密、搞團團夥夥等考慮，地方黨政機關多禁止使用微信辦公，甚至禁止領導幹部私自組建或加入微信群。但微信群以便捷、互動、無紙化等優勢，仍被不少黨政幹部青睞，在工作中廣泛使用。

中國大陸東部省分一名通信管理局幹部表示，他所在辦公室就建有一個40至50人微信群，任務安排基本透過這個群分派。一名村支書稱，他加了水利群、黨支部書記群、三防群、民政群等10個微信工作群，每天一大任務就是看微信群的聊天記錄。

另一名在大陸中部省分任職的大學生村官，則「被加」了120多個微信工作群。而華南地區一名市級稅務員稱，「微信工作群就像時刻在開會」，一會兒就有幾百條訊息，稍不注意就不知道發生了什麼事情。

報導稱，工作微信群易患3種病。第一種病症是秀工作、脫實向虛。有鄉鎮幹部透露說，一些人在微信工作群裡，不停地貼出各種「工作照片」，將假裝擺拍的下基層照片和加班工作照發到群裡，換取領導表揚。

第二種病症是拍馬群、玫瑰體。部分微信工作群成了向領導獻媚、表忠心的秀場，出現比拼發送各種「獻花」、膜拜類表情。其他人見到後則跟風說「領導辛苦、「領導高明」的奉承話，工作群淪為「拍馬群」。

報導還引述一名國營企業員工說，部門工作群裡有幾名女性員工的發言，被大家稱為「玫瑰體」。只要部門領導在群裡發言，不管是分派或評論工作，她們就爭先恐後發「玫瑰花」圖案表情，為領導按「讚」。

第三種病症是微腐敗。除了在微信工作群公然索要「紅包」，都說「不怕領導有原則，就怕領導無愛好」，部分領導有意無意在朋友圈、微信群秀愛好，書法字畫、古董收藏，「含蓄」地提醒下屬或有求之人。