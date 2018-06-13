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海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

2018-06-13 22:37中央社 台北13日電

大陸海航集團旗下的海南航空客機。圖／取自海南航空
大陸海航集團旗下的海南航空客機。圖／取自海南航空
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債務纏身的海南航空為了節流，將腦子動到機上餐點。海航控股旗下天津航空近日公告，從9日起逐步取消中國國內航線經濟艙機上免費餐點，此措施至少可幫天津航空年省人民幣2億元。

界面新聞報導，海航集團旗下的航空版圖擁有10多家航空公司，但除了海南航空以及首都航空外，其餘都是低成本航空公司，包括祥鵬航空、天津航空、西部航空、長安航空等廉航。

報導指出，根據海航控股2017年的財報，去年運輸旅客7169萬人次，餐食成本為15.23億元，占營業成本的2.94%，平均為一名旅客提供餐食的成本為21.45元，國航、東航和南航每份餐食的成本在25至33元之間。

海航控股旗下的天津航空透過官網公告，從6月9日起，天津航空逐步取消中國國內航線經濟艙機上免費餐食。此一措施至少可以幫天津航空每年省下2億元。

海南航空旗下另一家公司長安航空，也於6月初發佈公告，宣布進行差異化服務轉型，從6月15日起，機票5折以下艙位票價不含託運行李額度；從6月20日起，公司不再提供免費的機上餐食。

報導表示，天津航空2017年旅客運輸量超過1300萬，以人均21.5元計算，此舉每年可省下至少2.8億元。此外，取消免費行李託運可以為飛機減重不少，在國際油價逐漸走高的情勢下，可以減少不少燃油成本。

天津航空11日還發布一則公告，允許乘客在一些國際航線上進行提前付費選座，根據航線的長短，定價分別為100元和500元。另外，海航旗下的首都航空也於去年，推出在部分國際航線上付費選座的服務。

外媒3月曾報導，海航近年透過貸款融資在海外大舉收購企業與房地產，總金額高達500億美元（約新台幣1.47兆元），導致陷入資金緊縮危機，隨後不斷拋售資產與股權，重整廣泛的業務。

航線房地產人民幣

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