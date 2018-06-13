陸手機用戶達14.7億 智慧手機出貨跌27%

2018-06-13 16:07 中央社 台北13日電



2018年第一季，中國大陸手機用戶已達14.7億戶，其中4G用戶已達10.6億戶。但大陸智慧手機出貨量，第一季卻不增反跌27%，為2013年第3季以來首見。示意圖／ingimage 分享 facebook

中國工信部今天公布統計數據顯示，2018年第一季，中國大陸手機用戶已達14.7億戶，其中4G用戶已達10.6億戶。但大陸智慧手機出貨量，第一季卻不增反跌27%，為2013年第3季以來首見。

根據中國工業和信息化部官網13日通報，截至2018年第一季底，大陸電話用戶總數達到16.6億戶，其中行動電話用戶14.7億戶。行動寬頻用戶近12億戶，占比達81.5%，其中4G用戶保持穩定成長，總數達到10.6億戶。

通報並指出，2018年第一季，行動網路接入流量累計達112億GB，較去年同期大幅成長192%。

儘管4G用戶、行動網路流量均明顯成長，但根據通報，大陸第一季智慧手機出貨量約0.82億支，較去年同期下降27%。

市場調查公司Counterpoint本月指出，2018年第一季全球智慧手機出貨量下降3%，共計3.6億支。

市場調查機構「國際數據資訊」（IDC）此前指出，中國大陸智慧手機市場2018年第一季出貨量跌破1億支，為2013年第3季以來首見。

市場調查公司IHS Markit也於9日發布報告指出，2018年第一季，全球智慧手機出貨量前10名的機型當中，沒有任何一款來自中國廠商。