裕隆電動車 等著吃糖

2018-06-13 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



裕隆公司表示，幾年前納智捷所推出的MPV電動車款續航力已達200公里，隨著科技與技術的創新，今年納智捷在大陸將發表的電動房車續航力將在300公里以上。

大陸官方相關新能源車的補助辦法，也是以政策導引科技進步，由於業者可望克服續航力的問題，相關零組件廠應該不至受到衝擊。

業者指出，原本電動車續航力一般平均是200到250公里，但電動車電池的效能與續航力是各家車廠競爭的重點所在。