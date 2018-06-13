一帶一路商機 順德花卉出口大增

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州海關12日表示，今年以來，廣東順德種苗花卉出口呈現迅猛增長態勢，1至5月共出口種苗花卉1.38億株、總值3188萬美元，同比分別增長103%和78%。同期，順德花卉對「一帶一路」沿線國家出口增勢明顯。

中新社報導，順德花卉種苗出口品種主要有蝴蝶蘭、年桔、榕樹、富貴竹、發財樹等，出口國家包括新加坡、越南、韓國、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、美國等。近年來，廣州海關在幫助花卉企業鞏固傳統市場的基礎上，組織對「一帶一路」沿線國家新興市場進行貿易分析，指導企業按照目標國家要求組織生產。2017年順德花卉對「一帶一路」沿線國家出口達2434萬美元。

今年以來，順德花卉新增菲律賓、吉爾吉斯、老撾、馬爾地夫、孟加拉、烏茲別克、希臘等7個出口國，對「一帶一路」沿線國家出口種苗花卉955批、5450萬株、價值1782.4萬美元，同比分別增長55%、107%和57%，其中主要出口品種為蝴蝶蘭、大花蕙蘭。

廣州海關推動花卉產業開展「增品種、提品質、創品牌」行動，擴大「順德花卉」的國際影響力，讓順德花卉在世界各地開得更加燦爛。目前「順德國蘭」已完成國家地理標誌產品公示，即將成為順德首個國家農產品地理標誌產品；「陳村年桔」通過國家地理標誌產品專家論證，進入公示階段；2個介質蝴蝶蘭溫室通過美國官方註册考核，正嚴格按照美國、加拿大等發達國家的最高標準做好栽培種植、病蟲害防控、出口檢疫等工作。