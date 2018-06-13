兩岸電博會 智能電機產品搶眼

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第九屆海峽兩岸電機電器博覽會暨第十九屆寧德投資洽談會昨開幕，吸引兩岸及30多個國家和地區的400多家電機企業參展。 中新社 分享 facebook 第九屆海峽兩岸電機電器博覽會12日在福建寧德福安市開幕，機械手、智能機床流水線、智能水泵等智能電機產品吸引了大量民眾駐足觀摩。

新華社報導，在智能製造展區內，不少採購商在一款智能按摩機芯旁諮詢。福建大酉新能源電機科技股份有限公司行銷總監陳迎春介紹，這款機芯按照中醫理療的傳統技藝，應用智能化手段，可以自動感應按摩動作的側重點，從而進行力度控制。

「隨著消費者消費水準的提高，對按摩椅的要求也在不斷提高，多功能智能化按摩椅是行業未來發展的方向，而按摩椅的智能化主要就體現在機芯智能化上。」福建舒力康電子有限公司的副總經理王連欽既是這次展覽會的經銷商也是採購商，他表示希望能夠通過這次展會找到合適的產業上游對接企業。

中國工程院院士顧國彪認為，電機智能化的發展轉型，是當下行業發展的新形勢，面臨的主要問題是加工原件精度不夠。台灣廠商在加工精度方面有許多值得我們借鏡的地方，希望兩岸電機產業可以通過這次「電博會」相互交流，推動兩岸更加深度的合作。

據主辦方介紹，本屆展會分為機械傳動、電力動力、智能製造、發電設備等特色展區，完整地呈現發電機組上下游產業鏈條。共有來自亞洲、非洲、歐美等30多個國家和地區的400多家電機上下游企業、800多位嘉賓參加。

本屆展會由中國國際貿易促進委員會、寧德市政府聯合主辦。中共寧德市委書記郭錫文說，海峽兩岸電機電器博覽會自舉辦以來，始終堅持專業化、國際化、市場化和對台交流合作的辦展方向，集電機電器精品展示、貿易投資、文化交流於一體，已經成為海峽兩岸和全球電機電器行業技術交流與經貿合作的一個區域性盛會。