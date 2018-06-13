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福建自貿區對台 推21個方面舉措

2018-06-13 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省自貿辦表示，圍繞提升政府治理水準、深化兩岸經濟合作，福建自貿區推出了21個方面的具體舉措，包括創新閩台產業合作機制、加強閩台金融合作等。

新華社報導，商務部和福建省政府研究制定的《進一步深化中國（福建）自由貿易試驗區改革開放方案》近日出台。根據方案，福建自貿區將從多個方面推進兩岸融合發展：在創新閩台產業合作機制方面，自貿區將促進雙方在集成電路、精密機械等先進製造業，以及冷鏈物流、健康養老等現代服務業上的優勢互補、深度融合；在創新通關合作模式方面，將通過口岸降本增效、擴大台灣商品「源頭管理、快速驗放」種類等措施，打造便捷的對台商品進出口通道。

同時，福建自貿區將加強閩台金融合作，提升金融服務兩岸經貿往來便利程度。自貿區還將繼續落實台企台胞同等待遇，包括解決卡式台胞證購買火車票不能刷卡進站、台胞台企徵信兩岸不能互認等問題，打造創新創業新平台，拓展交流交往新渠道。此外，自貿區還將探索實施「一區兩標」，研究兩岸在規劃和工程建設方面的差異和等效標準，借鑑台灣地區的規劃及工程管理體制，為兩岸融合發展探索經驗。

「打造兩岸經濟合作示範區是福建自貿試驗區的重要任務，」福建省商務廳副廳長鐘木達表示，未來將發揮福建沿海近台優勢，繼續探索兩岸融合發展的新模式。

福建自貿區的福州片區、廈門片區和平潭片區也各自提出深化兩岸經濟合作的實施舉措。福州片區推出47項改革措施，涉及「擴大對台開放」、「深化榕台產業對接」、「深化榕台金融合作」等多個領域。廈門片區出台26條先行先試惠台舉措，探索在文化、體育、教育等領域進一步對台開放，鼓勵台灣青年來廈創業就業，加強廈金深度合作，建設廈金檢驗檢疫特殊監管區，推動廈金遊艇自由行常態化。

平潭片區則將探索建立招投標雙軌機制，建立台灣籍專家庫，選取一批台灣企業和平潭本地企業組成的聯合體進行定向招投標，並且支持台資養老服務機構、醫院等享受與內資社會福利機構、公立醫院同等政策待遇。

福建創業廈門

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