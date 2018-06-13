河南新產業 出租飛機正夯

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國內陸河南省時下興起飛機租賃業務，短短半年時間，該省先後購買一架法國空客和一架美國波音飛機，並交付承租方。

中新社報導，6月12日中午，一架全新波音737-800型飛機跨洋過海，從美國西雅圖波音飛機公司抵達鄭州新鄭國際機場。在完成保稅入關手續後，將由購買方中原航空融資租賃股份有限公司（簡稱中原航空租賃）交付飛機承租方河北航空，並飛赴石家莊正定國際機場。

波音737-800系列飛機是全球最主流的單通道民用客機。它的交付使用，也成為半年時間裡河南省達成的第二單飛機租賃業務。去年12月，中原航空租賃完成首單空客A330-300型飛機租賃業務，實現河南省本土飛機租賃業零的突破。

飛機租賃市場前景廣闊。在國外，一些航空公司中超過80%的飛機是通過租賃方式引進的。

近年來，中國飛機租賃業從無到有，在國際航空和租賃市場的影響力迅速上昇。目前，天津、上海、廈門等多地出台政策，鼓勵當地飛機租賃業務發展。

對內陸省份河南而言，鄭州機場所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區是中國首個國家級航空港經濟綜合實驗區，其戰略定位就包括發展飛機和大型設備租賃業務。河南官方也把飛機租賃作為建設「空中絲綢之路」重點發展的產業，積極開展先行先試。

據瞭解，上述飛機租賃業務以外幣計價結算，企業收取外幣租金減少了匯兌成本、降低了匯率風險。

根據規劃，未來3年，中原航空租賃將購入數十架飛機。飛機租賃業務在內陸河南方興未艾。